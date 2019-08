CAC40 : rebond fort timide en début de séance

15/08/2019 | 10:52

Après avoir perdu plus de 2% mercredi, le CAC40 affiche un rebond timide de 0,2% à 5263 points en milieu de matinée, dans l'attente d'une batterie d'indicateurs américains particulièrement fournie cet après-midi.



Les opérateurs prendront connaissance des indices d'activité des Réserves fédérales de New York et de Philadelphie, ainsi que des ventes de détail pour juillet et de la productivité pour le deuxième trimestre, avant la production industrielle pour juillet.



En attendant ces nombreux rendez-vous, la Bourse de Paris peine à se remettre d'une séance difficile sur l'ensemble des places mondiales, notamment Wall Street où le Dow Jones et le Nasdaq ont chuté de 3% chacun.



'Le sentiment des investisseurs a été pressuré par une inversion d'une partie étroitement surveillée de la courbe des taux américains et par des données économiques mondiales moroses', rappelle Wells Fargo Advisors.



Le risque géopolitique occupe aussi les esprits, alors que des médias font état de mouvements de troupes chinoises près de Hongkong. 'Si la Chine devait intervenir, le moral du marché prendrait un coup terrible', prévient-on chez Danske Bank.



Seule donnée parue ce matin en Europe, le volume des ventes de détail au Royaume Uni a augmenté de 0,2% en juillet en rythme séquentiel, avec notamment une première augmentation (+1,6%) des ventes des grands magasins depuis le début de l'année.



Dans l'actualité des valeurs, Aéroports de Paris cède 0,7% au lendemain de l'annonce d'un trafic en hausse de 1,3% en juillet 2019, une croissance à Paris-Charles de Gaulle ayant compensé un recul à Paris-Orly.



OL Groupe (Olympique Lyonnais) grappille 0,3% après avoir informé mercredi soir du prêt payant au club espagnol Celta Vigo de Pape Cheikh Diop, et du transfert de Jeff Reine-Adélaïde en provenance d'Angers SCO.



