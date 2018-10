CAC40 : rebond laborieux, pétrole'Brent' chute de -2% à 78,8$

18/10/2018 | 15:12

En recul de 0,5% à 5.145 points la veille, le CAC40 éprouve toutes les peines à effacer ses pertes de la veille: le rebond plafonne vers 5160Pts (+0,32%), alors Carrefour (+9%) compte pour plus de la moitié des gains du jour.

L'Euro-Stoxx50 (stable) ne va nulle part et hésite entre le rouge et le vert.



Wall Street a terminé sur un biais légèrement baissier, à l'issue d'une séance ou la pression vendeuse s'est manifestée à plusieurs reprises, mais sans 'insister' vraiment. Le Dow Jones cède 0,35%, le S&P500 et le Nasdaq s'effritent de moins de 0,05%, le Russel-2000, une nouvelle fois vulnérable lâche -0,45%.



Côté chiffres, l'indice Philly Fed recule, mais moins que prévu, à 22,2 contre 22,9 en septembre (consensus: 20).

Les inscriptions au chômage s'établissent à 210.000 contre 215.000; reste à découvrir le baromètre du Conference Board, ainsi que des résultats trimestriels comme ceux de l'assureur Travelers.

Cette journée restera marquée par une nouvelle chute du pétrole 'Brent' vers 78,8$, cela plombe les pétrolières.



Du coté des valeurs, Carrefour (+9%) publie ainsi un chiffre d'affaires de 21,087 milliards d'euros au troisième trimestre 2018, en hausse de 2,1% en comparable. Les ventes TTC ressortent ainsi en croissance de 2,7% au total à changes constants (mais à -2,8% à changes courants).

Autre vedette du jour, Publicis à renoué avec la croissance organique au 3e trimestre (T3), en ressortant à 2,2 milliards d'euros, soit 1,3% de hausse à chiffres comparables, et + 0,5% en données publiées. Les prévisions ont été confirmées. A la Bourse de Paris, l'action prend près de 5%.

UBS confirme ce matin son optimisme sur l'action du groupe publicitaire français Publicis, dont la croissance organique se reprend : à l'achat sur la valeur, le bureau d'études maintient son objectif de cours à 12 mois de 75 euros.

Pernod Ricard (+1,4%) affiche un chiffre d'affaires pour son premier trimestre 2018-19 de 2.387 millions d'euros, avec une croissance faciale de 7,2% grevée par un effet de change négatif, et une croissance interne de 10,4%.



A l'occasion du point d'activité de Thales (+1,4%), son PDG Patrice Caine affirme anticiper à présent 'd'atteindre le haut des fourchettes annoncées en mars dernier, à la fois en termes de croissance organique et d'EBIT'.



Thales a également dévoilé un chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2018 de 10.873 millions d'euros, en hausse de 6,2%. La variation à périmètre et taux de change constants atteint +7,9%, tirée par une solide dynamique dans les secteurs transport et défense & sécurité.



bioMérieux affiche au titre des neuf premiers mois de 2018 un chiffre d'affaires de 1,749 milliard d'euros, en croissance de 4,5% en données publiées et de 9,8% à taux de change et périmètre constants.



Après avoir obtenu les autorisations nécessaires de la part des autorités compétentes, L'Oréal indique avoir finalisé l'acquisition de Logocos Naturkosmetik AG, société allemande de cosmétiques naturels, opération annoncée début août.



UBS dégrade sa recommandation sur Legrand de 'achat' à 'neutre' et ramène son objectif de cours de 73 à 62 euros, soit un potentiel de hausse de 5% pour le titre du géant des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.



