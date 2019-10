CAC40 : rebond poussif après -3%, vive déception avec les PMI

03/10/2019 | 15:18

Au lendemain d'une chute de 3,1%, le CAC40 regagne un peu de terrain avec une hausse de 0,3% contre +0,6% en milieu de matinée.

L'Euro-Stoxx50 grappille +0,2%, le rebond étant contrarié par la parution de mauvais PMI confirmant la morosité de la conjoncture sur le vieux continent.



L'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro s'est replié de 51,9 en août à un niveau à peine supérieur à la barre du sans changement en septembre (50,1) et inférieur à son estimation flash (50,4).



'Le risque croissant de récession, conjugué à une nouvelle atténuation des tensions inflationnistes, devrait inciter la BCE à redoubler d'efforts pour stimuler l'économie de la région dans les prochains mois', estime-t-on toutefois chez IHS Markit.



Concernant la France, l'indice composite de l'activité globale d'IHS Markit s'est replié de 52,9 en août à 50,8 en septembre, indiquant ainsi le plus faible taux d'expansion de l'activité du secteur privé depuis avril dernier.



Plus inquiétant, l'indice PMI des 'services' français se contracte spectaculairement de 53,4 à 51,1.

En Allemagne, il chute de 54,8 vers 51,4 (contre 52,5 en estimation 'flash') et c'est le plus faible score depuis trois ans.

Le PMI composite dévisse de 51,7 vers 48,5 (contre 49,1 en estimation 'flash').

Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 219.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 215.000 la semaine précédente (chiffre révisé de 213.000).



Les analystes tablaient pour leur part sur 215.000 inscriptions.



Les opérateurs prendront encore connaissance des indices PMI et ISM des services, ainsi que des commandes à l'industrie aux Etats-Unis cet après-midi.

Les Etats Unis ont obtenu le feu vert de l'organisation mondiale du commerce pour taxer 7,5Mds$ de produits européens mais n'ont pas obtenu les 11Mds$ qu'il réclamaient.

Les surtaxes qui entreront en vigueur le 18 octobre frapperont les pays exportant des Airbus (la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni), et les vins français et autres produits alimentaires seront surtaxés à 25%.



Sur le plan des valeurs, Thales perd 3% malgré 'des perspectives de moyen terme rassurantes' selon UBS. Entre 2019 et 2023.

Thales vise une croissance organique de ses ventes de 3 à 5% et une marge d'EBIT de 11,5 à 12%.

Oddo BHF vise 129,5 euros et est également à l'achat comme UBS mais visait 12,2% de marge opérationnelle à horizon 2023, et 15% de marge chez DIS.



Vinci annonce l'acquisition par sa division Vinci Energies de deux filiales du groupe andalou Grupo Solar Lighting, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.





