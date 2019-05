CAC40 : rebond sans conviction, le PIB US ne change rien

30/05/2019 | 15:10

C'est un peu le programme minimum en ce jeudi d'Ascension où beaucoup d'opérateurs ont fait le pont de 4 jours: le CAC40 reprend à peine 0,3% (vers 5.236) après une chute de 1,7% mercredi.

Wall Street est également anticipé en légère hausse après la publication du 1er chiffre révisé du PIB américain : il est légèrement réduit (de -0,1%) à 3,1% en rythme annuel au premier trimestre 2019, contre une estimation initiale de 3,2%... et un consensus de 3,00%.



Cette révision confirme une accélération de la croissance par rapport à celle de 2,2% du dernier trimestre 2018, accélération qui reflète entre autres un redressement des dépenses publiques locales et une accélération des exportations.



Par ailleurs, l'indice de prix PCE a augmenté de 0,4% au premier trimestre 2019, à comparer à une hausse de 1,5% au quatrième de 2018. Hors alimentation et énergie, ce taux est passé de +1,8% à +1% d'un trimestre sur l'autre.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont progressé de +3.000 à 215.000



Les tensions sino-américaines ne semblent pas peser ce jeudi alors que le ton continue de monter: Pékin a prévenu qu'elle pourrait restreindre les exportations de terres rares utilisées dans de nombreux produits technologiques', poursuit-il, notant que cette rhétorique se traduit par une aversion au risque profitant aux Bons du Trésor.



Aucune donnée majeure n'était attendue en Europe en ce jeudi de l'Ascension, l'Euro s'effrite insensiblement de -0,1%à 1,1130/$.



Sur le front des valeurs, ADP a annoncé qu'Augustin de Romanet a été reconduit dans ses fonctions de Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP, par décret du Président de la République.



Rémy Cointreau (+3% et nouveau record absolu à 124E) a annoncé des négociations exclusives pour l'acquisition de la Maison de Cognac JR Brillet et d'une partie de son domaine viticole. La signature de l'acquisition devrait intervenir au cours de l'automne 2019.



Le groupe Casino (+6%) annonce avoir finalisé les opérations de cession des hypermarchés de Castelnaudary (11), Anglet (64) et Castres (81) à des adhérents Leclerc. À cette occasion, Casino indique avoir perçu 38 millions d'euros.



Airbus a signé un contrat avec Inmarsat, le leader mondial des communications mobiles par satellite, pour la conception, la fabrication et la construction du premier de la prochaine génération de satellites géostationnaires à bande Ka, Inmarsat GX7, 8 & 9. Les trois satellites sont les premiers à être basés sur la nouvelle gamme de produits OneSat d'Airbus, entièrement reconfigurable en orbite.



Morgan Stanley a réaffirmé son conseil 'surpondérer' sur Airbus et rehausse son objectif de cours en passant de 125 à 150 euros, jugeant le titre du constructeur aéronautique européen 'moins exposé à la volatilité à court terme que ses pairs'.



Oddo maintient sa recommandation 'Achat' sur Elior et son objectif de cours de 13 E. ' Notre séquence de BPA est révisée en baisse de -9% en moyenne sur 2019/2020e dont -2.0% en 2020 e ' rajoute Oddo.



