CAC40 : rebond sans conviction, volumes d'échanges en berne

21/05/2019 | 18:32

Très peu de variations au cours des 90 dernières minutes... et un coup de pouce bienvenu à 17H35 permet au CAC40 d'afficher +0,6 vers +0,5%, à 5.385 après plusieurs plafonnements en matinée vers 5.400.

Cette journée a été marquée par une absence de volumes et un manque d'intérêt assez frappants.



Paris fait jeu égal par rapport à l'E-Stoxx50 (+0,5% à 3.386,5) et Francfort domine le classement avec +0,9%.



Mais ce rebond peine à masquer les inquiétudes des investisseurs au sujet des conséquences à moyen terme de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.



En ce qui concerne la conjoncture domestique US, petite déception avec l'indice mensuel des ventes de logements anciens de la NAR (National Association of Realtors) qui se contracte de -0,4% en avril, à 5,19 millions alors qu'une hausse de +2,7%, à 5,35 millions était anticipée.



Cela a stoppé brièvement l'avancée initiale de Wall Street, mais les acheteurs ont repris la main et le Dow Jones affiche +0,5% et le Nasdaq +1% (les opérateurs sont peu soulagés par le report des sanctions contre Huawei, notamment sur l'impossibilité de faire les prochaines mises à jour 'Androïd').



L'Euro s'affiche en léger repli à 1,116 dollar (-0,1%). Le Brent a effacé son repli initial et se maintient au-delà des 72$.



Dans l'actualité des valeurs, ST-Micro (+4,2%) efface la moitié du terrain perdu la veille (-9,1%).



Alstom (+1,4%) annonce avoir été choisi par fahma, la filiale de RMV, pour lui fournir 27 trains alimentés par une pile à combustible, des véhicules de type Coradia iLint qui seront livrés selon le calendrier modifié en 2022.



Colas, filiale de Bouygues, annonce avoir réalisé la cession de Smac à une filiale d'OpenGate Capital. L'accord de cession avait été signé le 13 février et l'ensemble des conditions suspensives, dont l'accord des autorités de la concurrence, ont été levées début mai.





