CAC40 : rebond vigoureux avant l'immobilier américain

16/08/2019 | 13:40

Après avoir cédé près de 0,3% jeudi, le CAC40 affiche un rebond de 1% à 5291 points en milieu de séance, sur les espoirs d'un apaisement des tensions Pékin-Washington et dans l'attente des chiffres de la construction résidentielle américaine.



'Un représentant du Ministère chinois des affaires étrangères a adopté un ton plus conciliant, suggérant des espoirs que les Etats-Unis peuvent rencontrer la Chine à mi-chemin en négociant un accord commercial', soulignait jeudi soir Wells Fargo Advisors.



'Les visions les plus pessimistes sur la croissance américaine ne tiennent peut-être pas suffisamment compte du rebond potentiel des secteurs sensibles aux taux d'intérêt, comme le secteur immobilier', juge en outre Aurel BGC.



'Les mises en chantier de logement pourraient profiter de cette récente faiblesse des taux d'intérêt', poursuit le bureau d'études, alors que le consensus les attend en légère hausse vers 1,26 million en rythme annualisé en juillet.



Toujours sur le front des statistiques, outre ces chiffres de la construction résidentielle américaine, sera publié l'indice de confiance 'UMich' aux Etats-Unis cet après-midi, attendu en baisse à 97,1 en estimation préliminaire.



En attendant, on notera que la zone euro a enregistré en juin un excédent commercial de 20,6 milliards d'euros avec le reste du monde, contre +22,6 milliards un an auparavant, selon les premières estimations d'Eurostat.



