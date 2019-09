CAC40 : rebondit en direction des 5630/5640, W-Street positif

26/09/2019 | 15:18

Après être repassée sous le seuil des 5600 points hier, la Bourse de Paris reprend le chemin des sommets avec un gain de +0,8% (à 5.630) et le CAC40 semblait même bien parti pour les 5.640 avant que l'affaire Trump/Zelensky ne rebondisse avec la divulgation des éléments relevés par le 'lanceur d'alerte' (et la demande enquête de Trump sur Joe Biden).



Au lendemain d'une ascension funiculaire, les indices US poursuivent sur lancée avec un Dow Jones prenant 0,2% et le Nasdaq +0,1%.



Les opérateurs se sont repris à espérer un accord sino-américain, Donald Trump ayant affirmé que la signature d'un texte pourrait survenir 'plus tôt qu'on le pense'.



'Il est difficile de croire que cette simple déclaration change à elle seule la donne dans la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine', tempère un trader.



'Mais il reste intéressant de jouer toute information de presse sur le sujet, sachant que cela a souvent des répercussions sur les marchés', rappelle-t-il.



Le point d'orgue de cette séance en terme de statistique, c'était la publication de la dernière estimation du PIB américain : a progressé de 2% -comme anticipé par le consensus- en rythme annuel au deuxième trimestre 2019.

Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 213.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 210.000 la semaine précédente (chiffre révisé de 208.000), un chiffre très proche des 312.000 anticipés.



Du coté des valeurs, Dassault Système domine largement avec +5%, loin devant CapGemini avec +2%.

EssilorLuxottica a organisé hier, à Londres, sa journée investisseurs 2019 et présenté sa vision stratégique.



Le groupe a confirmé les synergies (de 420 à 600 millions d'euros sur le résultat d'exploitation à horizon 2023) visées dans le cadre du rapprochement d'Essilor et de Luxottica, et a fourni nombre de détails sur la stratégie actuellement mise en place.



Deutsche Bank a confirmé son conseil de 'conserver' l'action EssilorLuxottica. L'objectif de cours demeure inchangé à 138 euros.



Kering a réalisé hier avec succès le placement d'obligations échangeables en actions ordinaires existantes Puma par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement. En raison d'une forte demande, le montant nominal de l'émission a été porté de 500 millions d'euros à 550 millions d'euros.



Le titre Trigano chute de près de 20% à la Bourse de Paris après l'annonce de ses ventes annuelles. Oddo estime que le groupe a publié un chiffre d'affaires décevant au 4ème trimestre marqué par un recul de 9,4% à 469,8 ME alors que le bureau d'analyse s'attendait à 496,8 ME (consensus 537,5 ME).



