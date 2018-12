CAC40 : rechute au contact de son plancher annuel du 10/12

18/12/2018 | 18:32

Paris décidément n'arrive pas à rebondir, malgré le soutien de Wall Street : c'est même tout l'inverse puisque le CAC40 finit au plus bas du jour, en repli de -0,95% à 4.754.

Le repli annuel s'élève désormais à -10,5% et à -5% depuis le début du mois de décembre, la pire séquence pré-Noël depuis 2002.



Après un retour à l'équilibre (vers 4.805) entre 11h30 et 13H, puis une dérive latérale autour d'un cours pivot de 4.790 (-0,2%) jusque vers 15H, le CAC a replongé en direction de son plancher annuel des 4.742 du 10 décembre: c'est donc le moment ou jamais de rebondir... car il ne reste que 3 séances pour finir les habillages de bilans et se mettre au carré avant la séance des '4 sorcières' de ce vendredi 21 décembre.



La Bourse de Paris ne fait donc pas figure d'exception en Europe, puisque les principales places de marché s'affichent toutes en recul (-1,06% à Londres, -1,3% à Madrid, -0,7% à Amsterdam...), le tout au lendemain d'une séance difficile à Wall Street (-2,1% sur le Dow Jones) dans l'expectative de la Fed.

Le sursaut initial des 3 principaux US n'a pas été jugé convaincant, bien que Wall Street n'ait rien lâché à la mi-séance: les investisseurs sont possiblement indisposés par le 3ème 'tweet' de la semaine de Donald Trump invitant la FED à 'lire le Wall Street Journal et la page des marchés' et à en finir dès demain avec son cycle de hausse des taux 'avant de commettre une nouvelle erreur funeste'.



En attendant le dernier communiqué de la Fed demain, les opérateurs ont pris connaissance ce matin de l'indice Ifo en Allemange. L'institut économique basé à Munich a ainsi fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands s'est réduit d'un point à 101 en décembre, là où les économistes anticipaient en moyenne une baisse à 101,8.



Les chiffres de la construction résidentielle aux Etats-Unis pour novembre sont un peu plus rassurants avec une hausse de +3,2% des mises en chantier et un rebond de +5% des permis de construire (à 1,328 million par an)..



Du côté des changes, l'euro grappille +0,15% à 1,1365 dollar.

Le Brent replonge de -2,6% vers un nouveau plancher annuel de 57,1$ et le WTI décroche de -5,3% vers 47,2$, nouveau plus bas depuis la mi-juin 2017 et un plus bas de 46,2$, le prochain, et désormais proche objectif.

Cette chute en piqué entraîne le secteur pétrolier dans son sillage, avec Vallourec -5,3%, Technip-FMC -3% (à 17E), Total -2,5% (qui reperd ainsi son statut de 1ère capitalisation française).



Dans l'actualité des valeurs, Getlink (ex-Eurotunnel) grimpe de 5,5% suite à l'entrée au capital du groupe de BTP Eiffage à hauteur de 5,03% du capital (soit 307,5MnsE). Le second du classement est Atos avec +3,3%, suivi de Valeo avec +2,9%.



Figeac Aéro (+4,5%) publie un bénéfice net au 30 septembre 2018 corrigé des effets latents et à périmètre et taux de change constants de 12,5 millions d'euros, en croissance de 71,4%, et un résultat opérationnel courant de 20,5 millions, en progression organique de 30%. Il confirme son objectif d'atteindre des free cash-flow positifs et récurrents sur l'exercice en cours. Son niveau de croissance du premier semestre lui permet, enfin, d'anticiper un chiffre d'affaires au 31 mars 2019 de 425 millions, soit une croissance à deux chiffres.



Le groupe Saint-Gobain (-0,75%) a annoncé hier soir l'acquisition de SIG RoofSpace Solutions au Royaume-Uni, une entreprise spécialisée dans les panneaux pour toitures et combles. Fondée en 2008 et basée dans les Midlands, RoofSpace a généré un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2017. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.



Tikehau Capital (-1%) annonce, après avoir obtenu les autorisations de la part de l'AMF et des autorités de la concurrence compétentes, la finalisation de l'acquisition de 98,62% du capital et des droits de vote de la société de gestion d'actifs Sofidy.



Engie (-1,5%) et EDPR annoncent s'allier à Sumitomo Corporation, l'un des premiers groupes industriels japonais et un partenaire de longue date d'Engie, pour développer leurs projets éoliens en mer de Yeu-Noirmoutier et de Dieppe-Le Tréport.







