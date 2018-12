CAC40 : rechute sous 4.800, pétrole -2%, bancaires attaquées

17/12/2018 | 18:12

La correction se poursuit avec un CAC40 (-1,1%) qui s'enfonce sous les 4.800 (à 4.799 et et 4.7489 au plus bas).



L'Euro-Stoxx50 n'est pas mieux loti puisqu'il cède près de -1% vers 3.063, dans le sillage d'Amsterdam -1,3%, Bruxelles -1,45%, Athènes -2%.

Wall Street entame la semaine dans le rouge (après les -2% et plus déjà perdus vendredi): le Dow Jones affiche -0,4%, le S&P500 -0,2% et le Nasdaq -0,1%.



Pour ne rien arranger, le baromètre NAHB (confiance des constructeurs de maisons individuelles) chute de -4Pts vers 56 et l'indice 'Empire State' de la FED de New York publié à 14H30 décroche de façon inattendue, de 21 vers 10,9, un coup de frein localisé, certes, mais qui n'augure pas d'une fin d'année en fanfare dans le secteur manufacturier.



Les opérateurs sont de surcroît incités à la prudence à 48H de la décision de la Fed, qui devrait de nouveau relever ses taux mercredi vers 2,5%: ce tour de vis est déjà acté et tout l'enjeu est de savoir si la FED indiquera qu'il serait judicieux de faire 'une pause' au lieu de poursuivre à raison d'1/4 de point chaque trimestre jusqu'en juin prochain.



Ce scénario est soutenu par les fondamentaux économiques : la croissance reste bien orientée, l'inflation est autour de 2%, et le marché du travail parvient finalement à booster les salaires. En revanche, le panorama économique est plus incertain pour 2019', analysent ce matin les équipes de Saxo Banque.



'En septembre dernier, le dot plot indiquait trois hausses de taux l'an prochain et une hausse supplémentaire en 2020. Cependant, le marché est de plus en plus sceptique concernant la capacité à augmenter autant les taux en 2019.

De fait, la possibilité évoquée par Powell d'une pause avait récemment apaisé les investisseurs: il va se livrer à un exercice d'équilibriste risqué. Il devra convaincre que la pause esquissée, si elle a bien lieu, n'induit pas une dégradation des attentes concernant l'économie américaine. Exercice très compliqué en perspective.'



Outre ce rendez-vous, le calendrier statistique s'annonce fourni cette semaine avant la trêve des confiseurs, avec par exemple les chiffres de la construction résidentielle, les indicateurs avancés du Conference Board ou une nouvelle estimation de la croissance aux Etats-Unis.



De ce côté-ci de l'Atlantique, les opérateurs prendront connaissance notamment de chiffres de l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne et d'une nouvelle estimation de la croissance britannique.



En attendant, du côté des changes, l'euro se redresse de +0,3% vers 1,1330$, le billet vert étant plombé par l'Empire State, le baril de WTI rechute de -2% vers 50,1$, Technip-FMC décroche de -4,5% en direction de 17,5E.

Alors que les taux se détendent (aversion au risque), les valeurs bancaires s'enfoncent (Sté Générale -2,8%, BNP-Paribas -2,45%).



Au sein du SBF-120, Ingenico recule de -7,4% mais c'est Sopra-Steria qui hérite du statut de lanterne rouge du SBF120 avec -11,4%.

La société Ingénico a indiqué qu'elle a décidé de ne pas donner suite aux approches préliminaires dont elle a fait l'objet en vue d'une opération stratégique envisagée par Natixis.



Le groupe Thales (-1,1%) annonce ce lundi le succès des essais en vol du prototype d'antenne active de communication par satellite 'Antares-LP', commandé par la Direction générale de l'armement.



L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Danone (-1,3%), estimant que les mesures de réorganisation et d'économies de coûts offrent une bonne visibilité sur la croissance du BPA sur 2019/20 après une hausse de 40% entre 2015 et 2018.



