CAC40 : record absolu du CAC'GR' à 15.419, gain de 0,6% hebdo

20/09/2019 | 16:41

La compensation des contrats sur indice échéance septembre vient de s'effectuer avec un CAC40 à 5.690, au plus haut du jour, ce qui est le cas de figure 'normal' dans ce genre de circonstance '4 sorcières').

La Bourse de Paris inscrit un nouveau record annuel à 5.692, le CAC40 'GR' établit un plus haut absolu à 15.419Pts.

L'Euro-Stoxx50 grimpe également de +0,7% à 3.573 alors que le Dow Jones (+0,3%) inscrit une 13ème séance de hausse sur une série de 16, et le S&P500 (+0,3% à 3.015) aligne une 4ème hausse consécutive et revient à 0,4% de son record absolu de fin juillet (3.028).



Cette séance des '4 sorcières' avait débuté de façon soporifique mais les marchés ont été ranimés -et les acheteurs remotivés- par une proposition de Trump de reporter l'application de surtaxes douanières sur 400 produits chinois ('pour ne pas pénaliser les ménages américains') avant même la reprise des négociations début octobre.



Et comble de bonheur, Mike Pompeo, en visite en Arabie Saoudite -et qui voulait 'punir sévèrement' Téhéran au lendemain des attaques qui ont fait flamber le pétrole de 15% lundi- déclare qu'il souhaite 'une solution pacifique' avec l'Iran.



Wall Street se rapproche encore plus de ses records malgré les commentaires prudents de membres de la FED (Eric Rosengren et Richard Clarida) qui estiment que beaucoup a déjà été fait pour soutenir la croissance cet été et que la baisse des taux soutient surtout la hausse des actifs financiers.



Sur les trois derniers mois, les indices US, ainsi que le marché parisien, affichent ainsi des hausse de 2,2% à 2,6%... ce qui peut sembler modeste en regard des 15 à 20% gagnés dans l'anticipation d'une baisse des taux.



Si le CAC40 parvient à s'extraire ce soir du corridor allant des 5.590 aux 5670 points, la tendance de fond haussière devrait reprendre le dessus et le CAC pourrait viser les 5.750 (ce n'est qu'à 1% des cours actuels).



Le pétrole devrait terminer la semaine en légère hausse (+0,8% à 59$ sur le NYMEX) et sur un gain hebdo de +8%.



Du coté des valeurs, c'est Total qui sert de locomotive au CAC40 avec +2,4%, devant Sanofi (+1,8% à 83E, record annuel, au plus haut depuis mai 2017).

Alten (+5,7%) et Korian (+4%) dominent le SBF120, grâce à des objectifs financiers relevés.



Le groupe Casino confirme être entré en discussions avec Aldi France concernant l'acquisition de Leader Price en France métropolitaine.



XL Airways a annoncé la suspension de ses ventes de billets à compter du 19 septembre, se déclarant en 'grande difficulté financière'.



Lagardère Travel Retail a annoncé la finalisation de l'acquisition d'International Duty Free, le leader du Travel Retail en Belgique, présent également au Luxembourg et au Kenya.



L'agence de notation-crédit Moody's a relevé hier de 'A1' à 'Aa3', soit d'un cran, son appréciation de la dette de long terme de Crédit agricole SA. De plus, la perspective associée à cette notation, qui peut présager de son évolution, a été relevée de 'stable' à 'positive'.





