CAC40 : records absolus en cascade, semaine positive de +0,7%

Pluie de records absolus de part et d'autre de l'Atlantique: le CAC'GR' notamment a pulvérisé ses plus hauts du 17/10 à 15.674,1 (soit environ +26% de gain depuis le 1er janvier)... mais il n'améliore pas en clôture son précédent record des 15.640 du 30 octobre.



Le CAC40 (+0,56% à 5.762Pts) termine juste en-deçà de son record des 5.766 du 30 octobre mais inscrit un nouveau zénith intraday de 5.778,3 et gagne +0,7% sur la semaine.



Voilà une journée d'Halloween tout à fait historique: au lieu que ce soit la journée de toutes les frayeurs, nous assistons à une succession de 'bonheurs' et 'd'heureuses surprises', 100% positives, comme rarement une journée boursière ne nous en a offert depuis des décennies.



Nous aurons du mal à être exhaustifs tellement il y avait de catalyseurs à la hausse en ce vendredi.



La Bourse de Paris a nettement amplifié ses après la publication du 'NFP' et encore accru ses gains après le PMI manufacturier US... et ça, c'était avant que Wilbur Ross, le Secrétaire d'état US au commerce ne laisse entendre qu'un accord de 'phase 1' avec la Chine pourrait être signé dès ce weekend (alors que plus personne n'y croyait au vu des dernières déclarations d'officiels chinois).



Tout avance tellement bien selon W.Ross que la Chine pourrait même accepter les conditions américaines sur la protection des brevets et de la propriété intellectuelle.



Outre Atlantique, l'espoir d'un accord commercial sino-américain renaît : les opérateurs croient en un avenir radieux le S&P500, le Nasdaq, puis le Nasdaq-100 pulvérisent nouveaux records absolus à respectivement 3.064,3, 8.376 et 8.157 (soit +1,3% sur la semaine et +28,5% cette année).



C'est le meilleur des mondes ! La FED a réduit ses taux par 3 fois et on découvre dès le lendemain (PIB à +1,9%) et le surlendemain que l'économie américaine se montre en fait bien plus vigoureuse que prévu, avec 128.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail (le consensus tablait sur +80.000).



Ce chiffre n'est pas spectaculaire en lui même, ce qui l'est, c'est la révision à la hausse des chiffres de septembre (de 136.000 à +180.000, soit +44.000) puis du mois d'août (de 168.000 à 219.000 soit +51.000).



En tout, cela fait pratiquement +100.000 emplois 'retrouvés' de façon inattendue.



Le taux de chômage s'établit à 3,6% : la grève chez General Motors, avec des grévistes comptabilisés comme des demandeurs d'emplois n'a donc pas eu d'impact le mois dernier.



Pour finir, les dépenses de construction ressortent à +0,5% contre +0,2% attendu.



La FED connaissant certainement ces chiffres mais elle a consenti quand même à réduire son directeur à 1,1,50/1,75%.



Seule petit déception, l'ISM manufacturier ressort à 48,3 contre 49,1... mais IHS Markit voit dans le même intervalle une amélioration !



Après 3 heures de cotations, le Dow Jones prend +0,9% à 27.300, le S&P500 +0,7% à 3.058 et le Nasdaq +0,7% également à 8.350.



Google (+1%) confirme son intention de racheter Fitbit (+16%) pour 2,1Mds$.



Côté valeurs parisiennes, Arcelor Mittal domine largement le classement avec +6,3%, devant Accor (+2,7%), puis Renault (+2,1%) et Peugeot (+2,9%) qui ont surfé sur la hausse de 8,7% des immatriculations de voitures particulières neuves en France en octobre, d'après le CCFA.

Atos et Sanofi ne lâchaient pas plus de 1,3%.



