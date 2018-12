CAC40 : réduit ses gains, W-Street rebascule dans le rouge

11/12/2018 | 19:12

Le CAC40 finit en nette hausse (+1,35%) mais nettement en deçà des ses 'plus hauts du jour' (clôture à 4.806 contre 4.854 au plus haut).

L'Euro-Stoxx50 bénéficie de la même vague de rachats à bon compte et affiche également +1,3% à 3,055Pts.



Un vent d'euphorie avait soufflé en milieu d'après-midi : il était suscité par les espoirs de reprise des pourparlers commerciaux entre Chine et Etats Unis.

Donald trump a en effet twitté que des discussions très 'constructives' avaient eu lieu ces dernières 24H : mais nul ne sait ce que Steven Mnuchin et Liu-Hé (vice-premier Ministre chinois et responsable pour les questions économiques) se sont dit la nuit dernière, ni si c'est aussi constructif que l'affirme Trump... mais symboliquement, la reprise du dialogue rassure les marchés.



Wall Street avait entamé la séance sur les chapeaux de roue mais le Dow Jones a inversé la vapeur, passant d'un gain initial de +350Pts (+1,4%) à un recul de -80Pts (-0,35%), le Nasdaq retombant de +1,5% vers 7.125 à +0,2% vers 7.020, le S&P500 préserve à grand peine l'équilibre.



La tendance s'est assombrie alors qu'Angela Merkel et Donald Tusk ont signifié à Theresa May qu'il n'était pas question de renégocier le Brexit tel qu'il avait été fixé par les 2 parties... mais une dernière entrevue doit avoir lieu avec JC Juncker.

Dans le sillage du report du vote britannique sur le Brexit, qui a provoqué hier un sévère décrochage des marchés mondiaux dans leur ensemble, on apprend que l'opposition travailliste aurait réuni assez de signatures pour organiser un vote de défiance susceptible de faire tomber le gouvernement de Theresa May.

Elle s'est épargné l'humiliation d'un vote parlementaire négatif sur le Brexit mais n'échappera peut-être pas à un changement de majorité, ni à un Brexit sans aucun accord.

Le Royaume Uni pourrait également décider d'un autre référendum sur le maintien de l'adhésion à l'UE.



Côté 'chiffres du jour', les investisseurs ont découvert ce matin une embellie de l'indice ZEW du sentiment économique des investisseurs allemands qui est remonté à -17,5 points ce mois-ci après -24,1 en novembre.



Aux Etats Unis, les prix américains à la production ont augmenté de 0,1% en novembre 2018 après +0,6% en octobre; en données 'core', ils ont augmenté de 0,3%, ce qui est supérieur aux attentes de +0,1%



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1383 dollar (+0,2%). Le Brent se redresse de +1% vers 60,3 dollars.



Sur le plan des valeurs, Sanofi -vu sa 'capi'- sert de locomotive au CAC avec +1,5%: Jefferies a relevé sa recommandation à 'acheter' contre 'conserver', avec un objectif de cours porté de 75 à 90E.

Les plus fortes hausses du jour sont réalisées par ST-Micro (+3,5%) et Dassault Systèmes (+5%) qui annonce la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition d'IQMS, éditeur de progiciels de gestion industrielle (ERP) basé en Californie, pour un montant de 425 millions de dollars.



La Cie colombienne Avianca va entamer des négociations avec Airbus en vue de diviser par deux la commande de 100 appareils passée en 2015; la Compagnie des Alpes s'adjuge un +2,8%, après une publication de qualité marquée notamment par une hausse de plus de 82% du résultat net part du groupe, et un chiffre d'affaires consolidé en progression de 6,0% en données retraitées et de 3,1% à périmètre comparable.



Getlink (+1%) revendique un mois de novembre record pour Le Shuttle Freight avec 151.107 camions transportés, soit 8% de plus qu'un an auparavant. Il s'agit aussi du troisième meilleur mois dans l'absolu derrière octobre 2018 et mars 2017 qui comptaient un jour de plus. L'opérateur du tunnel sous la Manche indique aussi avoir enregistré son meilleur mois de novembre depuis 2013 pour le trafic des Navettes Passagers, avec 163.621 véhicules transportés, en bond de 16% en comparaison annuelle.



