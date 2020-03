CAC40 : refranchit 4.400, W-Street affiche de +2 à +5%

25/03/2020 | 18:41

La Bourse de Paris a bénéficié d'une spectaculaire accélération à la hausse au cours des dernières 40 minutes de cotations, doublant pratiquement ses gains, passant de 4.322 à 4.432 (+4,47%).



Avec les +5,5% du Dow Jones (à 21.850), le CAC40 franchit les 4.450 hors séance et renoue avec ses sommets du début de matinée (4.453).



La séance fut de nouveau très volatile, Paris ayant reperdu l'essentiel de ses +4% de gains initiaux et Francfort affichait jusqu'à -2%.

C'est Wall Street qui remotive les acheteurs en Europe (l'E-Stoxx50 prend +3,3% à 2.800) dans le sillage de Boeing qui bondit de +31%.



Wall Street aligne donc une seconde séance de (forte) hausse au lendemain de sa plus forte progression journalière depuis octobre 2008 (et 1933 pour le Dow Jones) mais avec des performances plus disparates (le Nasdaq gagne seulement +2,2%) et la confiance ne semble pas totalement revenue puisque le rendement des T-Bills à 3 mois devient négatif (-0,036%) pour la première fois de l'histoire des USA: c'est la marque d'une recherche de sécurité à tout prix.



Le vote du 'Covid Bill' de 2.000Mds$ rentre maintenant dans la catégorie du 'fait accompli', les opérateurs cherchent désormais à évaluer la durée de la période de confinement car les risques de récession et les dégâts économiques vont progresser exponentiellement avec la durée du 'lockdown'.



Si rien ne peut être certain étant donné le contexte (confinement de 2,6 milliards de personnes dans le monde, et bientôt 3Mds avec l'Afrique), la gestion de l'épidémie aux États-Unis qui continue de générer beaucoup d'interrogations: les traitements expérimentés à New York sont ils probants, seront-ils généralisés, le nombre de masques disponibles (et une poursuite du confinement des personnes à risque) permettra t'il de remettre la machine en marche dès le mois de juin, à quel pourcentage de sa capacité ?



La tendance à Paris - comme sur le reste des marchés - est en tout cas dopée par l'espoir que la fin de la crise soit en vue, alors que le Congrès américain a approuvé hier un plan de soutien à l'économie de 2.000 milliards de dollars pour faire face à la pandémie.

Les plans de soutien massifs mis en place par les autorités politiques et monétaire semblent enfin pris en compte par les investisseurs.



'Il est temps d'être constructif, de ne pas être naïf car la contagion est loin d'être contenue, mais le comportement des autorités est un soutien massif aux valorisations à long terme', estiment ainsi les équipes d'Oddo BHF.



Du côté des statistiques attendues ce mercredi, le Département du Commerce américain fait état d'un bond de 1,2% des commandes de biens durables aux États-Unis en février 2020, là où le consensus anticipait un repli de 0,8%, après une hausse de 0,1% le mois précédent (-0,2% en estimation initiale pour janvier).



Hors transport, catégorie particulièrement volatile, le niveau des commandes de biens durables s'est tassé de 0,6% d'un mois sur l'autre, alors que les économistes n'attendaient en moyenne qu'un repli de 0,3%.t des stocks de pétrole.

Les stocks commerciaux de pétrole des États-Unis ont augmenté d'environ +1,6 million de barils (à 455,4Mns de barils) la semaine dernière, selon des données publiées par l'EIA (Energy Information Administration).



Les analystes tablaient, eux, sur une augmentation plus forte de cet indicateur, de l'ordre de +2,8 millions de barils.



Dans l'actualité des valeurs, les banques sont globalement les plus en pointe avec Société Générale à +11,4%, BNP-Paribas à +6%.

Le CAC40 était aussi dopé par Total qui affiche +8% vers 32,9E puis Safran avec +18,8% à 82E.



Au sein du SBF120, Eiffage affichait ce matin un spectaculaire +22%, CNP Assurances +23,3%.



Compte tenu de l'incertitude sur la durée et l'ampleur de l'épidémie et des mesures gouvernementales, Lagardère annonce suspendre la guidance annoncée le 27 février dernier et indique qu'il 'en fournira une révision dès lors qu'il sera en mesure de le faire'. Sa gérance a aussi décidé de modifier la proposition de dividende ordinaire pour le réduire de 1,30 à un euro par action et retirer l'option de paiement en actions.



Le groupe Crit publie un résultat net part du groupe de 73 millions d'euros au titre de 2019, contre 90,9 millions l'année précédente, mais un EBITDA à un niveau historique à 170,1 millions, en progression de plus de 14% (après impact IFRS 16).



S'il 'est trop tôt pour évaluer les impacts sur les résultats financiers' de la crise sanitaire en cours, Nexans annonce suspendre les prévisions 2020 annoncées le 20 février 'et ce, jusqu'à ce que le contexte économique dicté par l'épidémie s'éclaircisse'.



Rémy Cointreau (+13,2%) fait part de plusieurs mesures prises depuis plusieurs semaines pour soutenir la lutte contre la pandémie du coronavirus, comme une donation d'un million de yuans à une fondation en Chine pour l'achat d'équipement médical de protection en février.





