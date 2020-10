CAC40 : refranchit les 4.850, les bancaires prennent la tête

05/10/2020 | 15:07

La Bourse de Paris (+0,8%) entame la semaine en hausse, comme dans 90% des cas lors des lundi depuis le 15 mai alors que Donald Trump, hospitalisé vendredi pour suivre un traitement contre le Covid-19, pourrait sortir de l'hôpital dès aujourd'hui.



Si ses médecins affirment que le président américain a repris des forces pendant le week-end, les inquiétudes autour de son état de santé ne sont pas totalement dissipées.



'Certes, la Maison Blanche et son entourage affirment qu'il va bien et qu'il pourrait quitter l'hôpital aujourd'hui, mais un certain de nombre de 'sources' indiquent aussi qu'il est plus souffrant que ce la version officielle peut le laisser penser', soulignent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Ce qui nous paraît préoccupant, c'est que Donald Trump ait reçu de l'oxygène et trois traitements différents (remdesivir, dexamethasone ainsi que le cocktail d'anticorps de Regeneron)', poursuit la banque danoise.



'Les deux premiers traitements sont généralement utilisés pour les formes sévères de la maladie, tandis que le troisième n'est pas encore autorisé par la FDA', ajoute Danske Bank.



L'établissement scandinave s'attend à que l'état de santé du président américain soit très suivi par les marchés au cours des jours qui viennent, mais note que ses chances de l'emporter à l'élection présidentielle se sont considérablement réduites depuis qu'il a été testé positif.



'Un nouveau sondage réalisé par NBC et le Wall Street Journal montre que Biden est crédité de 53% d'intentions de votes, contre 39% pour Trump, et que son avance a tendance à s'accroître depuis le débat chaotique de la semaine dernière', écrit Danske Bank dans une note diffusée ce matin.



En Europe, ce seront surtout les derniers indices PMI des services qui animent le début de séance. Se repliant de 51,6 en août à 48,5 en septembre, l'indice composite de l'activité globale met en évidence la première baisse de l'activité depuis mai dernier en France, le rythme de la contraction n'ayant toutefois été que modéré.

Le chiffre initiale a simplement été confirmé.



La croissance de la zone euro s'est approchée de la stagnation en septembre, comme en témoigne l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale qui s'est replié de 51,9 en août à 50,4, niveau néanmoins un peu supérieur à son estimation flash (50,1).

L'Euro z.reprend +0,4% face au $ à 1,1765, l'Or refranchit le cap des 1.900$/



Du coté des valeurs, les banques sont en tête du classement avec Natixis +7% puis Sté Générale avec +2,3%.

Veolia annonce s'engager inconditionnellement à ne pas déposer d'OPA hostile à l'issue de la cession des titres détenus par Engie dans Suez. Toute OPA nécessitera donc un accueil favorable préalable du conseil d'administration de Suez.



Suez de son coté indique que son conseil, réuni dimanche soir, confirme son soutien au projet porté par Ardian et ses partenaires, dont il a examiné les détails de l'avancement depuis la remise de l'offre préliminaire à Engie le 30 septembre dernier.



Engie annonce que son conseil d'administration a décidé de nommer Catherine MacGregor comme future directrice générale, décision qui prendra effet le 1er janvier 2021. Par ailleurs, sa nomination comme administrateur sera proposée à l'AG en 2021.



