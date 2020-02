CAC40 : remonte à 1% de son zénith, W-Street toujours bullish

11/02/2020 | 15:15

La Bourse de Paris s'affiche en hausse de +0,4 à +0,5% ce mardi, se hissant vers 6.040 points, à 1% de son record absolu.



Rappelons que le marché parisien s'était effrité de 0,2% hier, tout en parvenant à préserver le palier des 6.000 points puisque le CAC avait réussi à terminer la journée à 6016 points.

L'Euro-Stoxx50 évolue en territoire record, vers 3.825Pts, à 2 doigts d'établir un nouveau zénith historique au-delà de 3.828, sont + haut absolu du 13 avril 2015.



A Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont aligné de nouveaux records absolus lundi, certains intervenants semblant penser que la volatilité liée au coronavirus crée des points d'entrée pour les actions.

Les indices US devraient battre d'entrée de jeu une nouvelle rafale de records absolus, le S&P500 et le Nasdaq alignant une 6ème séance de hausse sur une série de 7.



Pour d'autres stratèges, le risque de correction deviendra, cependant, fort si l'extension du coronavirus n'est pas contenue rapidement, c'est-à-dire d'ici la fin du mois de mars. 'Si l'extension de l'épidémie n'est pas maîtrisée lors des toutes prochaines semaines, alors oui, il y aura une forte correction des actions', prévient ainsi Vincent Ganne, analyste chez TradingView.

Ce mardi sera ponctué par le 'témoignage' de Jerome Powell devant la commission des finances du Congrès (dans l'après-midi et devant le Sénat demain): la FED confirme ses craintes de voir l'épidémie de coronavirus perturber la croissance mondiale.

Mais aux Etats Unis, la consommation demeure solide, le plein emploi est au rendez-vous et l'économie va continuer de croître à un rythme modéré.



Du côté des données statistiques, le produit intérieur brut (PIB) du Royaume Uni a stagné en volume au quatrième trimestre 2019 par rapport au troisième, selon la première estimation de l'Office National de Statistiques, après une croissance séquentielle de 0,5% au troisième trimestre... mais certains experts redoutaient une contraction.



Dans l'actualité des valeurs, les valeurs pétrolières se ressaisissent avec Technip-FMC en tête du CAC avec +3,3% et Vallourec en tête du SBF-120 avec +4,4%.

Le titre Carrefour reste stable après l'annonce de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). A la suite des contrôles menés au cours des négociations commerciales pour l'année 2019, la DGCCRF a sanctionné fin 2019 trois premiers distributeurs par des amendes administratives pour non-respect des règles fixées par le code de commerce en matière de formalisme contractuel.



Air Liquide publie un résultat net part du groupe de 2.242 millions d'euros en 2019, en hausse de 6,1% (+6,7% hors application de la norme IFRS16) et une marge opérationnelle de 17,3%, représentant une amélioration de 90 points de base.



Altran Technologies publie au titre de 2019 un résultat net ajusté en progression de 29% à 212,9 millions d'euros, soit 0,84 euro par action, et une marge opérationnelle de 12,7%, améliorée de 60 points de base par rapport à 2018.



