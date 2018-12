CAC40 : remonte à l'équilibre, Williams (FED) rassure WStreet

21/12/2018 | 16:45

L'indice phare revient à l'équilibre et repasse même symboliquement dans le vert (+0,05% à 4.694) vers 16H30: le bilan hebdo apparaît moins sévère, à -3,3% contre -4,5% vers 11H30 (lorsque le CAC testait les 4.630Pts, au plus bas depuis le 5 décembre 2016).



L'Euro-Stoxx50 retrouve le palier des '3.000' dans le sillage des indices US qui entament bien cette séance des '4 sorcières', avec un Dow Jones à +1,2% (à 23.100), un Nasdaq à +1%.

Les derniers chiffres publiés à 16H confortent les acheteurs avec des dépenses des ménages en hausse de +0,4% et des revenus qui progressent de seulement +0,2% (pas de dérapage des salaires).

Le sentiment des consommateurs grimpe vers 98,3 selon l'Université du Michigan.

Mais ce qui restaure l'optimisme, c'est une déclaration de Mr Williams de la FED qui dit que la FEDD 'entend' les inquiétudes du marché et reste 'data dependant', c'est à dire souple sur sa politique monétaire au cas où le besoin (une croissance plus faible) s'en ferait sentir.

Donald Trump de son côté continue de chercher à faire faire financer son mur avec le Mexique, ce qui reste 'bloquant' pour le Congrès.



'Cette journée éatait chargée en termes de publications économiques aux Etats-Unis', indique Aurel BGC, évoquant la publication définitive du PIB au troisième trimestre (revue en baisse de -0,1% à +3,4%).

Les commandes de biens durables progressent de +0,8% et c'est plutôt une bonne surprise a priori, mais ce sont surtout les commandes aéronautiques (et militaires) qui 'sauvent' le mois ('le 'noyau dur' des commandes est resté'très déprimé).



L'indice du climat des affaires en France se dégrade de trois points à 102 ce mois-ci, son plus bas niveau depuis décembre 2016, reflétant l'impact de la crise des 'gilets jaunes' sur l'économie.



Du côté des changes, l'euro recule légèrement (-0,3%), tombant à 1,141 dollar. Le Brent, pour sa part, s'enfonce vers 54,20 dollars (-1%).



Dans l'actualité des valeurs, Valeo s'impose en tête du CAC40 avec +5,5%, devant ST-Micro avec +2,6%.

les opérateurs saluent la cession par Spie (+4,4%) de son activité de câblage sous-marin en Allemagne.



Ils délaissent en revanche Technicolor (-13,8%, nouveau plancher historique) après l'annonce d'une révision en baisse de l'objectif d'EBITDA pour 2018.



DBV Technologies tente le rebond ce vendredi, s'affichant à +17% à 9E. Il faut dire qu'hier, le titre a reculé de... -70% !





