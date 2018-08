CAC40 : remonte au contact des 5.530Pts, sans cause évidente

07/08/2018 | 15:17

La Bourse de Paris matérialise une hausse d'une ampleur (+0,8 à +0,9%) dont personne n'osait rêver ce matin.

Et pourtant, le CAC40 a tutoyé les 5.530, l'Euro-Stoxx50 alors que tien ne semble étayer cette hausse, ni les OAT qui se dégradent légèrement, ni le Dollar qui reperd -0,4%, et encore moins la production industrielle allemande qui recule de -0,9% en juin (au lieu de -0,5% anticipé).



Le déficit commercial de la France se dégrade par ailleurs de 0,2 milliard d'euros au mois de juin pour s'établir à 6,2 milliards, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables (cvs-cjo) de l'administration des douanes.



Aucun 'market mover' positif donc, et pourtant un CAC40 qui caracole au-delà des 5.525.

On ne peut même pas invoquer des achats d'anticipation relatifs à un chiffre qui devrait être 'bon' cet après-midi: le calendrier est totalement désert aux Etats Unis ce mardi.

Ne reste alors que la publication des trimestriels du géant américain du divertissement et des médias Disney qui dévoilera ses performances trimestrielles, avant la clôture de New York.



'Graphiquement, le premier objectif des 5535 points reste d'actualité, sachant que le dépassement de cette résistance majeure permettrait de valider la tendance moyen terme d'évolution entre 5.535 et 5.555 points', rappellent les équipes de Kiplink.



Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,4% et s'échange contre 1,1590 dollar. Poussée du Brent également : avec +0,7%, il s'affiche à 74,19 dollars.



Du côté des valeurs dans l'actualité, le groupe Bonduelle (-6%) a annoncé lundi soir, hors cotation, avoir réalisé durant son exercice 2017/2018 un chiffre d'affaires de 2,777 milliards d'euros, contre 2,288 milliards d'euros pour l'exercice 2016/2017, ce qui reflète une progression de 21,4% en données publiées. La croissance à taux de change et périmètre constants a, elle, atteint +0,3%.



Le quatrième trimestre affiche en revanche une baisse de l'activité de 7,1% en données publiées, avec une évolution en données comparables de -1,8%.



Plus forte baisse de l'indice CAC 40, l'action Atos plonge de -9% après la publication d'une analyse critique de la part de Credit suisse. Le bureau d'études est passé de 'neutre' à la vente ('sous-performance') sur le titre, en sabrant son objectif de cours de 32% environ, à 80 euros.



L'argument porte sur la génération de trésorerie de l'ESN, en hausse ces derniers temps. Cela est-il dû à une amélioration des fondamentaux ? Pour Credit suisse, la réponse se trouve plutôt du côté d'''arrangements financiers'', expression utilisée par la note. Ces derniers concentrent environ 30% des derniers cash flow libres et expliquent l'essentiel de la progression de l'agrégat.



Airbus (+1,3%) a fait le point hier sur son activité commerciale et industrielle pour le mois de juillet. Depuis le début de l'année, l'avionneur européen a livré 380 appareils civils, dont 304 monocouloirs parmi lesquels on compte 154 A320neo et A321neo. Sur l'ensemble de 2018, le groupe ambitionne d'en livrer environ 800. Titre en hausse ce matin : +1,9%.







