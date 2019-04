CAC40 : renoue avec 5.400, salue rebond Chine, ignore les PMI

01/04/2019 | 16:31

Le CAC 40 (+0,9% à 5.400) démarre le deuxième trimestre sur les chapeaux de roues en ce lundi 1er avril, dans le sillage d'une clôture positive à Wall Street vendredi et de chiffres d'activité rassurants en provenance de Chine (net rebond des PMI manufacturiers, y compris dans le secteur privé).

L'Euro-Stoxx50 avance de plus de 0,9% à 3.382 (avec +1,1% à Francfort) et une hausse du même ordre des indices US est attendue à 15H30.



Wall Street a rouvert en nette hausse avec des écarts allant de +0,8% à +0,9%... la seule baisse marquante concerne Lyft qui reperd -10% (après +8,6% vendredi lors de l'IPO, le cours retombe sous 72$, vers 71$).



Mais les opérateurs regardent ailleurs: 'les nouvelles commerciales ont dopé le sentiment, avec Steve Mnuchin qualifiant les discussions de cette semaine entre la Chine et les Etats-Unis de productives', soulignait-on vendredi soir chez Wells Fargo Advisors.



Du côté des statistiques, les ventes au détail aux Etats-Unis se contractent de façon inattendue de -0,2% en février selon le département du Commerce (contre +0,3% anticipé).

Ce chiffre aurait pu doucher les marchés mais c'est compensé par une révision à la hausse des ventes de janvier de +0,2% vers +0,7%.

La baisse surprise de février pourrait résulter des retards de versement de certains remboursements d'impôts (administration fiscale partiellement au chômage technique pour cause de 'shutdown').



L'indice PMI IHS Markit des Etats-Unis pour le secteur manufacturier chute de -0,6P à 52,4 en février et atteint ainsi son niveau le plus bas depuis juillet 2017 (rappel, il était à 56,4 en avril 2018).

Pour mémoire, le PMI manufacturier du Canada chute de 52,6 vers 50,5.



Enfin, après une hausse de +0,8% en décembre (chiffre révisé de +0,6%), les stocks des entreprises américaines ont encore augmenté de +0,8% en rythme mensuel en janvier (contre +0,5% anticipé), selon le Département du Commerce.

En Europe, 'bad news is good news' puisque les indices boursiers ont à peine sanctionné la nette dégradation du secteur manufacturier en zone euro au mois de mars (la plus sévère depuis presque six ans en mars): l'indice PMI final IHS Markit chute de 47,5 vers 49,3 (deuxième mois consécutif de baisse et 15ème mois de repli tendanciel depuis le plus haut historique de décembre 2017).



Les nouvelles ne sont pas meilleures en France : l'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est replié d'un mois sur l'autre, passant de 51,5 en février à 49,7 en mars, signalant ainsi la première contraction du secteur depuis décembre 2018. La production manufacturière n'aura connu qu'un bref retour à la croissance en février, repartant à la baisse sous l'effet notamment du repli des nouvelles commandes, tandis que les effectifs n'ont enregistré qu'une légère hausse.



Notons par ailleurs qu'à nombre de jours ouvrés comparable par rapport à mars 2018, le marché français des voitures particulières neuves s'est inscrit en hausse de +2,4% le mois dernier, selon des données publiées ce matin par le Comité des Constructeurs Français d'Automobile (CCFA). En données brutes, il s'inscrit en revanche en baisse de -2,3%.



Autre 'marqueur' d'un ralentissement conjoncturel, le taux d'inflation annuel de la zone euro recule à 1,4% en mars 2019, contre 1,5% en février selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Au cours des jours suivant, doivent paraitre notamment les indices PMI et ISM des 'services', le taux de chômage et les ventes de détail dans la zone euro, puis le rapport américain sur l'emploi au titre du mois écoulé.



En attendant, du côté des changes, l'euro gagne +0,3%, pour s'afficher à 1,1230 dollars. Le Brent consolide au contact de son zénith annuel, à 68,5 dollars.



Du côté des valeurs, le regain d'activité en Chine dope les équipementiers auto avec +6,2% sur Faurecia, +5,5% sur Valéo, +3,7% sur Peugeot.

Inversement, Publicis (-4%) enfonce un plancher remontant à l'automne 2014 (mi-octobre) et se retrouve au plus bas depuis 2012.



Le groupe Alstom a annoncé qu'il fournira à Île-de-France Mobilités et à la Société du Grand Paris, 23 métros destinés aux lignes 16 et 17 du Grand Paris Express, commande dont le montant dépasse les 100 millions d'euros. Le titre avance légèrement (+0,2%).



EDF Renouvelables a annoncé avoir acquis le groupe Luxel, acteur du solaire en France détenant un portefeuille d'un gigawatt crête, constitué de parcs déjà en exploitation et de projets prêts à être construits ou en cours de développement. Cette acquisition va contribuer à atteindre les objectifs du Plan Solaire, qui vise à faire de l'électricien historique le leader du photovoltaïque en France, avec 30% des parts de marché du secteur entre 2020 et 2035.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.