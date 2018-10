CAC40 : renoue avec les 5.100 avec quelques bons trimestriels

31/10/2018 | 15:14

La Bourse de Paris ouvre cette journée de mercredi, veille de jour férié - mais pas pour les marchés -, sur une très nette hausse, s'affichant bien au-delà des 5.000 points au point de se rapprocher du seuil symbolique suivant, les 5.100 points (la perte mensuelle est réduite à -7,3% contre -10% la veille à pareille heure).



Ainsi, peu avant 15H0, le CAC 40 flirte avec les 5.100, avançant de 2,5%, sa plus forte hausse depuis le 8 avril dernier... et sa plus forte de l'année si on en reste là.

Poursuite du redressement de Wall Street, le Dow Jones s'envole de 1,2% et le Nasdaq de +2%.

Les chiffres du jour ne sont pas euphorisants: le PMI de Chicago chute de -2Pts vers 58,4, au plus bas depuis avril.

C'est un peu mieux du côté de l'emploi: selon le cabinet ADP, le secteur privé américain a généré 227.000 nouveaux jobs en octobre, score nettement supérieur à la prévision moyenne des analystes qui était de 190.000... et légèrement supérieur aux 218.000 créations de postes privés enregistrées au mois de septembre



Du côté des statistiques européennes, les prix à la consommation en France augmenteraient de 2,2% sur un an en octobre 2018, un taux d'inflation annuel stable par rapport à celui de septembre, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee. Ce dernier précise que l'accélération des prix de l'énergie et des services serait compensée par une baisse plus marquée de ceux des produits manufacturés et par un ralentissement des prix des produits frais.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro est pour sa part estimé à 2,2% en octobre 2018, contre 2,1% en septembre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, alors que le consensus attendait une stabilité à 2,1% pour le mois qui s'achève. L'institut précise que l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en octobre (10,6%), suivie de l'alimentation, alcool et tabac (2,2%), des services (1,5%) et des biens industriels non énergétiques (0,4%).



Le taux de chômage dans la zone euro est, enfin, resté stable à 8,1%, se maintenant à un plus bas depuis novembre 2008.



Cet après-midi, d'autres données statistiques sont attendues : l'enquête ADP sur l'emploi privé et les stocks de pétrole, le tout aux États-Unis.



En attendant, sur le marché des changes, l'euro est stable à 1,1339 dollar. Le Brent est en petite hausse, +0,41% (76,35 dollars).



Sur le front des valeurs, la plus forte baisse de l'indice SBF 120 est à mettre à l'actif d'Eutelsat, qui chute de plus de 12 après le lancement d'un avertissement sur ses ventes.



Eutelsat a renoncé à sa prévision annuelle de 'légère croissance' des ventes en 2018/2019, et attend désormais des facturations 'globalement stables', avec un retour de la hausse au 2e semestre. Les autres objectifs, dont une marge d'EBITDA hors devises supérieure à 78% dès l'exercice en cours, ont été confirmés.



Nexity a publié hier soir un chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2018 qui s'établit à 2,497 milliards d'euros, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente. Le titre est bien orienté, +2,8%.



Le chiffre d'affaires consolidé du groupe TF1 s'élève pour les 9 premiers mois de 2018 à 1 575,6 millions d'euros, en croissance de +6,9%. Le résultat opérationnel du Groupe s'établit ainsi à 107,8 millions d'euros après la prise en compte de 16,4 millions d'euros de charges non courantes, correspondant à l'amortissement des droits audiovisuels réévalués dans le cadre de l'acquisition de Newen Studios.



Le résultat net part du Groupe ressort à 81,7 millions d'euros, en baisse de 3,5 millions d'euros. Pour rappel, en 2017, le résultat net incluait le résultat de la cession de la participation dans Groupe AB.



Le groupe TF1 signe ainsi la plus forte hausse du SBF 120, +9,2%, devant Valeo (+8,5%) qui s'impose comme leader du CAC40



Publié ce mardi soir, le chiffre d'affaires de Teleperformance (-0,9%) s'est élevé à 1,08 milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2018, reflétant une progression de 8,3% en données comparables. Les revenus du groupe sur les 9 premiers mois de l'année s'établissent ainsi à près de 3,15 milliards d'euros, soit une hausse, là encore, de +8,3% par rapport à la même période en 2017.



Le chiffre d'affaires de L'Oréal (+7% à 200E) atteint 19,86 milliards d'euros au 30 septembre 2018, à données publiées, en croissance de +1,8 %. À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires ressort à + 6,8 %. Une publication bien accueillie par les investisseurs : +5,7%.



Air France-KLM (+5,6%) a publié au titre du troisième trimestre 2018 un résultat net part du groupe en hausse de 23% à 786 millions d'euros, mais une marge d'exploitation en retrait de 1,6 point à 14,1% (-0,7 point à données comparables).



À 7.545 millions d'euros, le chiffre d'affaires du transporteur aérien a augmenté de 4% en données publiées et de 5,8% en comparable. Il a transporté 28,5 millions de passagers, soit une progression de 2,3% par rapport à l'an dernier.



Airbus Group (+5,8%) publie un résultat net consolidé en hausse de 4% à 1.453 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2018, soit 1,88 euro par action, et un EBIT ajusté plus que doublé (+126%) à 2.738 millions.



Le chiffre d'affaires (+3,4%) a progressé de plus de 6% à 40,4 milliards d'euros, essentiellement grâce à Airbus et comprenant les changements de périmètre. Le constructeur aéronautique a livré un total de 503 avions commerciaux, contre 454 l'année dernière à la même époque.

Enfin, Sanofi, avec une hausse de +7,6% de ses profits et un gain de +5%, constitue une des locomotives du CAC40.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.