CAC40 : repasse 4.725 avec puissant sursaut W-Street +pétrole

Quel contrepied ! Wall Street a déjà effacé en moins d'une heure plus de 90% de ses pertes de la veille, et notamment le Nasdaq qui flambe de +3,1% à 6.665Pts ou le S&P500 avec +2,6% à 2.512Pts.



C'est un scénario cohérent dans le sillage des (très bons) chiffres de l'emploi (NFP) du mois de décembre aux Etats-Unis: le mouvement de reprise s'amplifie à Paris, avec +2,5%, vers 4.725Pts.



Ainsi, le CAC 40 redevient positif sur les 4 séances qui nous séparent de vendredi dernier, et on le doit surtout à la reprise des négociations commerciales sino-américaines prévues lundi et mardi à Pékin, sans oublier le double abaissement des réserves obligatoires (soit -100Pts d'ici le 25 janvier).

L'Euro-Stoxx50 se détache avec +2,6% à 3.032Pts, Francfort grimpe de +2,7% et Bruxelles de +2,8%.



Les chiffres de l'emploi US surpassent de façon spectaculaire les attentes avec un score de +312.000, 60% de plus que le consensus des économistes (+180.000 postes non agricoles). Rappel, le rapport ADP avait fait état 48H auparavant de +271.000 emplois privés, soit bien plus que les 180.000 qui étaient anticipés.



Le taux de chômage remonte de 3,7% à 3,9% alors que de nombreux américains se réinscrivent sur les listes de demandeurs d'emplois.



Le salaire horaire progresse de +0,1$ à 27,48$ et la progression du coût du travail s'établit à +3,2%/an contre +3,1% en novembre.



'Après la forte chute de l'ISM manufacturier de décembre, de nombreuses créations d'emplois pourraient rassurer les investisseurs sur la vigueur de l'activité économique', estime à ce sujet un analyste d'Aurel BGC.



Ce matin, les opérateurs ont notamment pris connaissance de plusieurs indices PMI composites d'IHS Markit dans l'Eurozone.



Ainsi, légèrement inférieur à son estimation flash (51,3), l'indice PMI composite final IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro se replie de 52,7 en novembre à 51,1, son plus bas niveau depuis plus de quatre ans.



Par ailleurs, à 48,7 en décembre, l'indice PMI composite d'IHS Markit de l'activité globale en France se replie considérablement par rapport au mois dernier (54,2), indiquant une contraction modérée du secteur privé français, la première depuis deux ans et demi.



La hausse des prix à la consommation sur un an en France ralentirait pour le deuxième mois consécutif, à +1,6% en décembre 2018 après +1,9% en novembre et +2,2% en octobre, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee début janvier 2019.



Enfin, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,6% au mois de décembre 2018, contre 1,9% en novembre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Du côté des changes, l'euro s'effrite de -0,25% vers 1,1365 dollar. Nette poussée du Brent (+3,8%), à 48,9$ (WTI), ce qui dope Vallourec (+9,5%), Technip (+5,8%) et CGG (+74%).



Dans l'actualité des valeurs, le podium du CAC est occupé par ArcelorMittal (+4,4%), BNP Paribas (même score), Peugeot (+4,1%) et Saint-Gobain (+2,5%). Les grandes annonces sont encore rares, début d'année oblige.



Le groupe JCDecaux a annoncé hier que sa filiale japonaise MCDecaux, détenue à 85%, a remporté le contrat de concession publicitaire digitale de Kansai Airports, et ce pour une durée de 10 ans.



Sword Group (+1,1%) a pour sa part fait part de l'acquisition de Magique Galileo, une société de produits spécialisée dans le GRC (Governance, Risk and Compliance), basée à Londres, à proximité de la filiale Sword Active Risk.







