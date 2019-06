CAC40 : repasse le cap des 5.420 dans le sillage de W-Street

11/06/2019 | 16:41

Le CAC40 (+0,8%) refranchit les 5.420, à la faveur d'une bonne entame de séance à Wall Street.

Les indices US affichent des hausses comprises entre +0,5% et +0,8% (Nasdaq): l'E-Stoxx grimpe de +0,8% à 3.412.

Wall Street efface désormais la quasi totalité des pertes du mois de mai (en 7 séances de hausse consécutives pour le Dow Jones (du jamais vu depuis plus d'1 an).



Aucune réaction à la hausse de 0,2% des prix à la production US en avril (après +0,1% en mai).

Selon le Département du Travail, en excluant les éléments volatiles que sont l'alimentation, l'énergie et le négoce, les prix producteurs américains ont progressé de 0,4% le mois dernier, alors que le consensus n'anticipait qu'une hausse de 0,2%.



Sur 12 mois 'glissants', les prix à la production industrielle se sont accrus de 1,8% au mois de mai 2019, un taux annuel en baisse de 0,4 point par rapport à celui d'avril. Hors éléments volatiles, la hausse annuelle a accéléré symboliquement de 0,1 point à 2,3%.

De quoi inviter la FED à) baisser ses taux sans tarder vu l'absence de pressions inflationnistes.



'L'accord sur l'immigration entre les Etats-Unis et le Mexique a aidé à prolonger les gains de la semaine précédente. Ce week-end, le Président Trump a indiqué que les droits de douanes proposés sur les produits mexicains seraient suspendus pour le moment', note Wells Fargo Advisors.



L'euro se redresse légèrement vers 1,1320/$... ce qui ne convient pas à Donald Trump qui blâme la FED pour le niveau trop élevé du billet vert face à l'Euro (il devrait s'étonner que l'anticipation de 3 baisses de taux d'ici fin 2019 ne l'aient pas affaibli).

Selon Donald Trump, 'la FED est complètement à côté de la plaque, elle a eu tort de relever ses taux, elle a mis les Etats Unis en difficulté'.



Du côté des valeurs, CGG bondit de +5,2% (la veille c'était Vallourec qui s'était imposé en tête du SBF-120 avec un écart comparable).

Faurecia se hisse en seconde position avec un gain de +4,1%, à égalité avec Imerys.

LafargeHolcim (+1,5%) annonce que 19.303.633 actions nouvelles seront émises au titre du paiement du dividende en actions, à un prix de 45,09 francs suisses. Le règlement-livraison est prévu le 25 juin.



Air France-KLM fait part d'un trafic passage total en croissance de 4,8% au titre du mois de mai, sur la base d'une capacité en hausse de 2,6%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation en hausse de 1,8 point à 87,3%.



Total (+1,6%) annonce avoir démarré la production sur le gisement de gaz à condensats de Culzean, situé à 230 kilomètres d'Aberdeen en Mer du Nord britannique, champ que le groupe français opère avec une participation de 49,99%, aux côtés de BP (32%) et JX Nippon (18,01%).





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.