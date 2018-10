CAC40 : repasse les 5000 dans sillage valeurs auto et WStreet

29/10/2018 | 15:14

La Bourse de Paris voit son avance se réduire quelque peu malgré une réouverture positive de Wall Street (à 14H30): le CAC40 ne gagne plus que +0,9% (à 5.015) contre +1,2% aux alentours de 12h45 et cela ne suffit plus pour compenser les pertes de vendredi.

Les +1,1% de l'Euro-Stoxx50 vers 3.168 non plus, malgré les +1,9% de Francfort et Milan).

Les indices US ont rouvert sur une note positive, mais en-deçà des attentes avec +1,1% sur le Dow Jones et +1,4% sur le Nasdaq (contre +1,7% anticipé).



Ce début de semaine a été 'compliqué' pour les usagers des plateformes Euronext, avec des problèmes techniques ayant entraîné un retard de plus d'une heure de l'ouverture puis, au bout de quelques minutes de cotation, un 'gel' de l'indice du CAC 40, longtemps resté figé à 4.980 points.

L'indice phare de la place de marché parisienne se prépare malgré tout à un nouvel épisode de volatilité pour les jours qui viennent, un phénomène qui devrait obliger les investisseurs à se montrer réactifs dans leurs allocations d'actifs.



'La saison des résultats à Paris est un peu terne, avec des poches de fragilité qui sont bien perceptibles au niveau des valeurs bancaires et des équipementiers automobiles. La baisse des perspectives de croissance et les inquiétudes à propos du marché chinois, qui a été souvent un relais de croissance pour les entreprises françaises, nuisent nettement à la dynamique boursière actuelle', analyse ce matin Saxo Banque.



A Wall Street, la hausse du Dow Jones est freinée d'un cinquantaine de points (0,2%) par le repli d'IBM (-4%) qui dépense 33Mds$ sur la table pour racheter Red Hat', le N°1 mondial de l'architecture 'open source', devenu un acteur de référence planétaire en 2018 dans le 'cloud' (Red Hat propose des solutions crédibles face à Amazon (AWS) et Microsoft (Azure).

La 'prime' de 50% offerte aux actionnaires et dirigeants de Red Hat est jugée très élevée.

Côté 'macro', après une hausse de 0,5% en août, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, conformément à ce qu'anticipaient les économistes en moyenne.



Les revenus des ménages n'ont pour leur part crû que de 0,2% en septembre, une progression inférieure de moitié au consensus (+0,4%), marquant ainsi un net ralentissement par rapport à la progression de 0,4% du mois précédent.



Côté 'micro', une nouvelle vague de résultats trimestriels est attendue cette semaine. Au menu des prochains jours figurent notamment les comptes de Facebook, Apple, Coca-Cola, GE, Pfizer, Air France, General Motors ou ExxonMobil.



La semaine s'annonce tout aussi chargée sur le front des statistiques : après les chiffres des revenus et des dépenses des ménages américains aujourd'hui, les opérateurs prendront connaissance demain de la première estimation du PIB pour le troisième trimestre en France entre autres données, de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, de nombreuses statistiques en Allemagne, de l'ISM manufacturier américain jeudi, ou encore du rapport sur l'emploi US vendredi.



En attendant, du côté des changes, l'euro est à 1,1408 dollar (-0,2%). Le Brent recule un peu plus franchement, à 77,38 dollars (-0,5%).



Sur le front des valeurs, net rebond du secteur automobile (qui reprend +5% en Allemagne) avec Valéo +10% et Michelin +,5%.

TF1 est en hausse (+1,8%). Le groupe publiera ses résultats trimestriels demain.



Aéroports des Paris (+0,5%) annonce ce matin un chiffre d'affaires consolidé avec intégration globale de TAV Airports et d'Airport International Group (AIG) en hausse de 29,2% sur les neuf premiers mois de 2018, à 3.353 millions d'euros. Hors IG de TAV Airports depuis juillet 2017 et d'AIG depuis avril 2018, le chiffre d'affaires de l'exploitant de places aéroportuaires en hausse de 3,6%, à 2.335 millions d'euros, porté par la dynamique du trafic (+3,4% à 80 millions de passagers pour Paris Aéroports).



Safran annonce que le traité de fusion avec Zodiac Aerospace a été signé le 19 octobre et que ce projet sera soumis à l'approbation de leurs assemblées générales extraordinaires des actionnaires respectives qui se réuniront le 27 novembre.



La fusion sera précédée du reclassement préalable essentiellement par voie d'apport de la plupart des titres des filiales et participations détenues actuellement par Zodiac Aerospace sous Galli Participations, détenue à 100% par Zodiac Aerospace.



