CAC40 : reperd plus de 100Pts, manque de relais à la hausse ?

11/05/2020 | 15:21

La Bourse de Paris a inversé la vapeur au bout d'une heure de cotations : le CAC40 qui flirtait avec les 5.570 (+0,45%) vers 9H45 affiche désormais -1,9% à 4.460, soit -110Pts quasiment en ligne droite, en mode 'toboggan'.



La hausse initiale était justifiée avec le plus grand naturel par les commentateurs en raison d'une réouverture graduelle des économie européennes, même s'il faut rester vigilant sur l'évolution de la situation sanitaire... mais l'économie semble repartir et c'est bien là le principal.



'Après six à huit semaines d'un confinement qui a touché près de la moitié de la planète, les signes d'amélioration dans la lutte contre l'épidémie se font de plus en plus nombreux', relèvent les analystes de Cholet Dupont.

Il se trouve même des économistes, et parmi les plus prestigieux, pour estimer que si les marchés font une reprise en 'V', et bien ils ont peut être raison, l'économie va si ça se trouve repartir plus vite et plus fort que prévu... on a tort de se montrer trop prudent.



Les marchés font l'impasse sur les tensions commerciales sino-américaines, sur estimations de la FED d'Atlanta -bien plus sombres vendredi dernier que celles de Jerome Powell- qui redoute une contraction de -34,7% du PIB US au 2ème trimestre (le consensus médian vise plutôt -25%), ils font également l'impasse sur les tensions entre l'Allemagne et la cour de justices du Luxembourg qui avertit les 'juridictions locales' qu'elle est désormais souveraine -et toute puissante- en matière de supervision de la BCE et que tout avis contraire ou remise en cause de la part d'un état -fusse l'Allemagne- constitue une violation de ses prérogatives.



Su le front des matières premières, le pétrole somnole aujourd'hui vers 30,85$ à Londres (le Bent est parfaitement inchangé) et l'or apparaît également figé à 1.705$.

Étrange stagnation alors que l'Euro-Stoxx50 lâche -1,5% et les indices US -1,2% en préouverture.

Dans l'actualité des valeurs, Safran rechute de -4,5% sous 77,5E, suivi

par Airbus avec -4,3%.

LafargeHolcim (1,9%) annonce l'annulation de l'accord conclu il y a un an avec le conglomérat San Miguel Corporation pour lui céder sa participation de 87,5% dans Holcim Philippines Inc, pour une valeur d'entreprise de 2,15 milliards de dollars sur une base 100%.



Le cimentier franco-suisse explique que cette transaction était soumise à des approbations réglementaires et usuelles, dont celle de la Philippines Competition Authority, et que cette dernière n'a pas donné son feu vert durant la période requise.



Gérard Perrier Industrie annonce que l'activité du premier trimestre 2020 a baissé de 7% en comparaison annuelle, à 46,6 millions d'euros. Le pôle énergie a globalement résisté, mais les pôles installation et fabrication ont chuté.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.