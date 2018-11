CAC40 : reperd presque -1%, l'Euro dévisse vers 1,1255$

12/11/2018 | 18:08

Paris rechute de près de -1% (à 5.059) et clôture au plus bas du jour (3ème séance de repli consécutif).

Les places européennes poursuivent également leur glissade avec le Dax qui décroche de -1,77% et plombe l'Euro-Stoxx50 (-1,1% vers 3.193).



A Wall Street, les indices US qui ont rouvert en net repli (-0,8% pour le S&P' et -1,4% pour le Nasdaq) ont doublé en l'espace de 2 heures avec un Dow Jones à -1,6% et un Nasdaq à -2,8%, sous 7.200Pts (7.570 mercredi dernier) dans le sillage d'Apple qui chute de -4,6% et Amazon de -4,5%).



À court terme, sans un dépassement rapide au-dessus des 5.145 points, la force de rappel technique devrait ramener l'indice parisien sur le support majeur des 5.050 points, niveau au combien important à la sauvegarde d'une poursuite haussière. Le premier point sensible à une inversion de tendance reste à 5.080, avant de raviver un net regain d'inquiétude baissière à 5.050 points', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Du côté des statistiques, aucune donnée n'était attendue ce lundi (c'est Veteran's day aux Etats Unis, marché obligataires clos, donc aucun chiffre ne peut être publié).



Demain, ce sont les indices des prix et ZEW en Allemagne qui intéresseront les investisseurs. Dans les prochains jours, on attend notamment l'indice des prix définitif pour octobre en France (mercredi), l'estimation rapide du PIB dans la zone euro (mercredi) ainsi que la balance commerciale (jeudi) et les prix à la consommation (vendredi), toujours dans l'eurozone.



Du côté des changes, c'est paradoxalement en cette journée vierge de toute donnée macro-économique que l'euro (-0,7% à 1,1255$) pulvérise le précédent plancher annuel des 1,130$ de début novembre.



Le Brent avance pour sa part, de près de 1,5%, à 71 dollars après 11 séances de repli consécutif, le WTI reprend +1,2% à 61$ sur le NYMEX.



Sur le front des valeurs, Total (-0,5%) fait part de l'inauguration du projet Kaombo, mis en production en juillet dernier, ainsi que de la poursuite de son programme de développements en Angola avec deux décisions d'investissement en offshore profond après le lancement du projet Zinia 2 en mai dernier.



Par ailleurs, Total et Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) annoncent avoir signé un accord de concession pour lancer un programme d'exploration de gaz non conventionnel dans le Diyab, zone qui s'étend sur plus de 6.000 kilomètres carrés à Abou Dhabi..



C'est STMicro qui ferme la marche au sein du CAC40 avec un repli supérieur à -6,7% alors que le secteur des semi-conducteurs (SOX) chute lourdement outre-Atlantique (Altran n'est pas épargné avec -4,6%).



Euronext (-0,6%) publiait ce lundi un bénéfice net en hausse de 31,6% à 50,5 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2018, soit 0,73 euro par action. En données ajustées, le BPA a atteint 0,85 euro, dépassant ainsi de sept cents le consensus.



Le groupe a vu son EBITDA s'accroitre de 26,4% à 87,8 millions d'euros, soit une marge améliorée de 4,2 points à 58,2% pour des revenus en croissance de 17,2% à 150,9 millions d'euros, soutenus notamment par la consolidation d'Euronext Dublin et de FastMatch.



Vente-unique.com indique avoir atteint son objectif de réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres, avec un chiffre d'affaires annuel de 87,2 millions d'euros, en progression de 14%, malgré un important volume de commandes non livrées à fin septembre.



Sanofi annonce que des résultats de nouvelles analyses concernant la mortalité dans le cadre de l'essai clinique Odyssey Outcomes ayant inclus 18.924 patients, ont été présentés aux Séances scientifiques 2018 de l'American Heart Association (AHA).







