CAC40 : repli contenu grâce une fois encore au secteur 'luxe'

25/07/2018 | 18:28

Le CAC40 finit en léger repli de -0,15% ce mercredi après avoir une fois de plus plafonné vers 5.450 au cours des 1ers échanges (avant de retomber vers 5.420).

Paris s'en tire bien mieux que l'Euro-Stoxx50 qui lâche -0,43% à 3.468, le CAC40 étant soutenu par LVMH avec +1,8% (et Kering à +2,6% dans son sillage).

La bourse de Francfort lâche -0,5% (craintes de surtaxe du secteur automobile par les US), Milan -1%... et Londres -0,6%



La petite baisse de Wall Street (c'est surtout le Dow Jones qui faiblit de -0,3%, le S&P500 reste stable à mi-séance) s'explique surtout par la chute de General Motors (-7%) suite à un 'profit warning'.



Ce mercredi, en plus des résultats trimestriels et/ou semestriels des entreprises et dans l'attente de la rencontre entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker, les investisseurs doivent digérer l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne... mais il est plutôt rassurant



L'institut économique basé à Munich a en effet fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands s'est replié de seulement -0,1 point à 101,7 au mois de juillet, là où les économistes anticipaient en moyenne un repli à 101,5.



L'institut explique que les entreprises allemandes se montrent un peu plus satisfaites des conditions d'activité actuelles (+0,1 point à 105,3) alors qu'elles sont légèrement moins optimistes pour ce qui est de l'avenir (-0,3 point à 98,2).



'Il [s'agit] d'une publication très observée et commentée. En effet, (...) beaucoup d'investisseurs ont des interrogations sur la santé de l'économie outre-Rhin. Récemment, le FMI a baissé ses prévisions de croissance pour le pays en 2018 à 2,2%, notamment en raison du protectionnisme, et il a également mis en garde Berlin contre les conséquences néfastes du Brexit. Ces inquiétudes sont déjà bien perceptibles dans les enquêtes d'opinion qui sont en baisse ces derniers mois, a fortiori du fait d'une dégradation du momentum économique', analyse ce matin Saxo Banque.



Le chiffre concernant les ventes de logements neufs aux États-Unis chute de -5,3% et cela réduit la progression annuelle à +2,4%.

Autre surprise, le prix médian ressort à 302,100, en repli de 4,2% par rapport à juin 2017.



Sur le marché des changes, l'Euro se traite ce soir autour de 1,17000 dollar (stable). Le baril de Brent, lui, est repassé au-dessus de la barre des 74 dollars (+0,1%).



Dans l'actualité des valeurs, le groupe Seb (+9,2% à 161E) s'impose comme l'une des vedettes du SBF-120 avec la révision à la hausse son objectif de croissance organique des ventes pour 2018, qui devrait excéder 7%, et confirme son objectif de progression du Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) de plus de 5% en données ajustées.



Pour son premier semestre 2018, il publie un résultat net de 91 millions d'euros, en hausse de 9,5%, et un ROPA de 208 millions. A taux de change et périmètre constants, et avant impacts non récurrents de l'allocation du prix d'acquisition de WMF, il recule de 2,9%.



Elior Group monte de 3%, après la publication de résultats solides, marqués par un chiffre d'affaires de 5.054 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'exercice 2017-18, en progression de 3,7%, dont une croissance organique de 3%, ainsi que des effets de croissance externe et les variations de change pour respectivement 3% et -2,3%.



À l'inverse, Eramet est durement sanctionnée par les investisseurs : -16% (et jusqu'à -20% en séance).

Les résultats semestriels (résultat net part du groupe en croissance de 16% à 94 millions d'euros, résultat opérationnel courant en hausse de 15% à 294 millions et chiffre d'affaires en hausse de 1% notamment) semblent décevants pour les observateurs, alors que le groupe minier juge la visibilité limitée dans un contexte de tensions dans les relations commerciales internationales.



TF1 (-0,5%) dévoile un chiffre d'affaires consolidé de 1,083MdE au T2, à comparer à 1.042Md au premier semestre 2017, en progression de 40,8 millions d'euros (+3,9%).

Son concurrent M6 annonce un chiffre d'affaires de 738ME, en hausse de +11,4% par rapport au 1er semestre 2017, les revenus publicitaires représentent 527,1ME (+17%).





