CAC40 : repli contenu, le Nasdaq à seulement 0,25% des 10.000

09/06/2020 | 19:17

La Bourse consolide de -1,55% vers 5.095 et limite la casse: après un test éphémère des 5.203 à l'ouverture, le CAC40 a décroché de -150Pts et inscrit un plancher à 5.053, le tout dans un volume étoffé de 5,7MdsE.



L'Euro-Stoxx50 affiche -1,35% vers 3.320, la bourse de Londres lâche -2%.



A mi-séance, le S&P 500 et le Dow Jones s'effritent de -0,75% en moyenne alors que le Nasdaq grimpe symétriquement de +0,7% et bat un nouveau record absolu au-delà des 9.975 (même score pour le Nasdaq-100 qui culmine à 9.977Pts... et il reste 3 heures pour aller chercher les 10.000Pts, ce qui donnera lieu à une clameur à Wall Street à n'en pas douter !

Preuve que la rotation sectorielle se poursuit, avec des évolutions très disparates à l'approche des sommets, le Russel-2000 lâchant plus de -2% vers 1.505Pts.



Du côté des statistiques du jour, les ventes des grossistes américains ont diminué de -16,9%, dans un contexte évidemment marqué par le coronavirus et les fermetures de commerces. Au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,65 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks, contre 1,34 mois en avril 2019.



Le PIB a diminué de 3,6% dans la zone euro et de 3,2% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat qui avait annoncé précédemment des contractions de 3,8% et 3,3% respectivement en estimations rapides.



'Il s'agit des reculs les plus importants depuis le début des séries temporelles en 1995', souligne toutefois l'institut, rappelant qu'en mars 2020, les mesures de confinement liées au Covid-19 ont commencé à être largement mises en place par les Etats membres.



En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB a diminué de 3,1% dans la zone euro et de 2,6% dans l'UE au premier trimestre 2020, baisses les plus importantes depuis le troisième trimestre 2009 (-4,5% pour la zone euro et -4,4% pour l'UE).



Le déficit commercial de la France en avril a sans surprise augmenté sensiblement à cinq milliards d'euros, après une forte réduction à 3,2 milliards en mars, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de l'administration des douanes.



Cette dernière explique que la chute des exportations s'est montrée supérieure ce mois-ci à celle des importations, dans une contraction très forte des échanges liée aux mesures de confinement mises en place en France et dans le monde face à la crise sanitaire.



Selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, l'Allemagne n'a généré qu'un excédent commercial de 3,2 milliards d'euros en avril 2020, à comparer à 12,8 milliards le mois précédent.



Enfin, la Banque de France a délivré des prévisions plutôt prudentes pour 2020, 2021 et 2022 : chute de -15% du PIB au 2ème trimestre et recul de -10% sur l'année en cours, avant un rebond de +7% en 2021 et +4,3% en 2022.

Le taux de chômage culminerait à mi-2021, vers 11,5% avant de retombre sous 10% en 2022 : cela fait quand même 2 année à fort taux de chômage, ce qui va coûter très cher en protection sociale.

Le baril de pétrole recule encore de -1,2% vers 40,3$ (après une poussé vers 42,5$ la veille), le Dollar se raffermit vers 1,1275/E, contre 1,1300 la veille).



Dans l'actualité des valeurs, les champions de la hausse des derniers jours (banques, secteur automobile, valeurs du secteur aérien) perdent entre -4 et -6%.

Vinci Airports fait part de la reprise d'activité des 10 aéroports dont il est concessionnaire au Portugal. 'Dé-confiné depuis le 4 mai, le Portugal connaît une demande croissante des compagnies aériennes à l'approche de la saison d'été', précise-t-il.



Bouygues indique que le gouvernement du Bénin a confié à un groupement dont Bouygues Bâtiment International est mandataire le développement et la réalisation du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Abomey-Calavi, la deuxième plus grande ville du pays.



Le groupe Atos annonce ce mardi que ses serveurs BullSequana S800 vont être commercialisés auprès de la Direction des Achats de l'État (DAE), dans le cadre d'un appel d'offres remporté par son partenaire SCC.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.