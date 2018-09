CAC40 : repli hebdo de -3%, le Dow Jones stable, $ à 1,1575/E

07/09/2018 | 16:40

La résilience de Wall Street (le Nasdaq reprend +0,3%) fait du bien à la Bourse de Paris qui remonte de -0,3% vers l'équilibre, et même quelques fractions (à 5.245 contre 5.244 jeudi soir).

Le CAC40 reste à 2 doigts d'aligner une 4ème séance de repli consécutive mais s'en tire mieux que l'E-Stoxx (-0,15%) qui perd -3,1% sur la semaine (contre -2,9% pour le CAC).

Le Dow Jones s'effrite de -0,15% mais ne perd quasiment rien sur la semaine écoulée (4 séances) avec un écart inférieur à + ou -0,05%.



Pas de sursaut des indices boursiers à 14H30 avec la publication du 'NFP': l'économie américaine a créé 201.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail, là où le consensus n'en espérait que 191.000, et le taux de chômage est resté stable à 3,9%, conformément aux attentes.



Le rapport précise que le taux de participation au marché du travail a diminué de 0,2 point à 62,7% et que le revenu horaire moyen des salariés du secteur privé non agricoles a augmenté de 0,4% sur 1 mois et de +2,9% en rythme annuel, à 27,16 dollars: le franchissement des 3% aurait accru les spéculations sur une attitude plus offensive de la FED, à +2,9%, c'est 'limite'.



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées en baisse, passant de +248.000 à +208.000 pour juin et de +157.000 à +147.000 pour juillet, ce qui implique un solde net de -50.000



Côté statistiques européennes, les investisseurs ont aussi pris connaissance des chiffres de la production industrielle en France.



Elle augmente ainsi de nouveau dans l'industrie manufacturière (+0,5% après +0,7%) ainsi que dans l'ensemble de l'industrie, au même rythme que le mois précédent (+0,7%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Le déficit commercial de la France se réduit par ailleurs de 2,6 milliards d'euros au mois de juillet pour s'établir à 3,5 milliards, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'administration des douanes.

Symétriquement, les excédents commerciaux allemands se contractent à 15,8MdsE.



Du côté des changes, le Dollar se raffermit nettement à 1,1575/E, dopé par des taux longs qui remontent de 2,875% vers 2,935% (sur les T-Bonds 2028). Le Brent est stable, à 76,62 dollars, l'Or recule de -0,4%.



S'agissant des valeurs, Schneider (-3,2%) et Legrand (-2%) sont en net recul après la révélation de perquisitions chez les 2 électriciens pour soupçon d'entente déloyale sur les prix... les investigations visent également Rexel (-3,5%) et Sonepar.



Altran reste dans le rouge après sa chute de plus de 8% hier. Le titre s'affiche à -6,5% aujourd'hui. Il souffre toujours après la publication des comptes semestriels du groupe de conseil en technologie. Pénalisé cet été par la révélation d'une fraude du côté d'Aricent, qui semble circonscrite, le titre souffre désormais de doutes quant à la génération de cash.



Le podium du CAC 40 est pour sa part occupé par Kering (+2,8%) et Carrefour (+2,9%),.

Sur la semaine, Safran (+1,2%) se détache après une clôture hier à +6,4%.



Toujours dans le secteur des sous-traitants aéronautiques, Figeac Aéro (-1,1%) a annoncé jeudi soir avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 103,5 millions d'euros sur la période d'avril à juin 2018, en croissance de +14,5% en données publiées (+21% à taux de change constant).

Le titre est logiquement bien orienté : +0,3%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.