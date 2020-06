CAC40 : repli limité, le Nasdaq bat des records dopé par GAFAM

10/06/2020 | 18:24

Les vendeurs se sont imposés ce mercredi mais sans réelle intensité puisque les volumes apparaissent nettement moins fournis que lors des séances précédentes avec 4MdsE échangés à la Bourse de Paris qui rechute sous les 5.100Pts et affiche de nouveau -0,8% vers 5.053.



Un peu de prudence dans l'attente du verdict de la Fed, qui devrait maintenir dans la soirée le cap de sa politique ultra-généreuse mais qui ne devrait pas adopter un ton plus accommodant que lors de ses précédentes interventions publiques (Congrès US, FOMC, think tanks économiques, etc.)



L'euro-Stoxx50 affiche également perte de -0,8% vers 3.293 alors que le Nasdaq bondit de +0,7% pour pulvériser un nouveau record absolu à 10.012 (et 10.028,60Pts au plus haut... même scénario pour le Nasdaq-100 (+1%) avec un nouveau zénith à 10.080Pts.

C'est la 7ème hausse sur une série de 8 séances pour les 'technos' avec des GAFAM' incandescentes (+1,5% à +3,5%) qui alignent une pluie de records et une capitalisation combinée de 5.800Mds$, soit la moitié de la capitalisation du Nasdaq-100.

En Rajoutant Nvidia et Netflix (410Mds$ de plus), cela représente 3 fois le PIB de la France avec seulement 7 valeurs (les 'FANGMAN').

Enfin, Tesla franchit le cap des 1.000$ (record à 1.020$), les 'fans' saluant les propos optimiste d'Elon Musk sur la production d'utilitaires électriques.



Mais en face d'un Nasdaq euphorique, le Dow Jones rechute de -0,8% et le Russel-2000 dévisse de -2,5%... le phénomène de vases communicants et d'achats obsessionnels de 'GAFAM' qui sur-performent (hausse auto-réalisatrice par le jeu de la réplication indicielle) devient vertigineux.



Du côté des statistiques, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont baissé de 0,1% en mai par rapport au mois précédent (en données brutes comme hors énergie et alimentation), là où les économistes prévoyaient en moyenne une stagnation de l'indice.



Par rapport à mai 2019, l'indice des prix a augmenté de 0,1% en données brutes et de 1,2% hors éléments volatils le mois dernier.



La production française chute de nouveau lourdement dans l'industrie manufacturière (−21,9% après −18,3% en mars), comme dans l'ensemble de l'industrie (−20,1% après −16,2% en mars), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



L'institut de statistiques ajoute que par rapport à février, dernier mois avant le début du confinement, la production baisse ainsi de 36,2% dans l'industrie manufacturière et de 33,1% dans l'ensemble de l'industrie.

Bercy redoute la perte de 800.000 emplois cette année en France, un chiffre relativement cohérent avec les -1.000.000 (environ) anticipés par la BdF.



L'OCDE anticipe un 'recul' (le mot est faible) de l'activité de -11% à -14% en France cette année: ce serait une des plus fortes récession pour un pays développé sur la planète.



Dans l'actualité des valeurs, Vivendi a fini sur le sommet du podium avec +2%, à égalité parfaite avec Worldline.

Du côté des baisses, Michelin lâche -3,6%, Sté Générale -4,2%, Engie -3,9% Sodexo et Peugeot -3%... et Air-France est lantern rouge du SBF120 avec -7,5%, devant Elior avec -6,7%, ou Klépierre avec -6,5%.



Capgemini fait part ce mercredi d'un partenariat mondial avec Coursera pour 'offrir à ses collaborateurs à travers le groupe un accès à plus de 4.000 cours dispensés par les meilleures universités à travers le monde'.



Accor cède -3,9% malgré les propos favorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'achat' sur le titre de la chaine hôtelière avec un objectif de cours rehaussé de 29 à 33,5 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.