CAC40 : repli limité malgré effondrement de -36% du baril WTI

20/04/2020 | 15:29

La Bourse de Paris consolide sans intensité (-1% vers 4.455) en cette 1ère séance de l'échéance 'mai', après une séance des '3 sorcières' ayant donné lieu à un gain inespéré de plus de 3%.



Depuis quelques séances, les investisseurs semblent disposés à saluer la fragile stabilisation, voire le début d'amélioration, qui se profile sur le front de la pandémie de Covid-19... mais beaucoup y voient surtout l'interventionnisme de la FED, sans laquelle un retour du Nasdaq-100 en territoire positif sur 2020 serait absolument inconcevable (comme si la crise du Covid19 n'existait pas ou avait déjà disparu du paysage économique.

Cette séance de lundi restera marquée par l'effondrement historique de -36% du baril de 'WTI' à New York, à la veille du basculement sur l'échéance juin: il n'y a plus d'acheteur, les capacités de stockage sont saturées, c'est un véritable krach.

L'échéance juin semble presque épargnée avec 'seulement' -12% à 22$, un plancher depuis 21 ans néanmoins !



Du côté des statistiques de la semaine, la publication, jeudi, des indices d'activité PMI 'flash' pour l'Europe d'IHS Markit permettra d'en savoir plus sur l'impact de l'épidémie sur l'économie.



La parution, le même jour aux États-Unis, des chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage en dira également beaucoup sur la sévérité de la crise actuelle. 'On attend la confirmation que le pic est atteint en termes de flux', pronostique-t-on chez Oddo BHF.



La saison des résultats va, en parallèle, continuer de battre son plein. De nombreuses grandes entreprises, des deux côtés de l'Atlantique, publieront ainsi leurs trimestriels.



En attendant, dans l'actualité des valeurs, on retiendra notamment que Fnac Darty (+3,6%) annonce un chiffre d'affaires de 1.490 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en baisse de 7,9% en données publiées et de 10,3% en données comparables, suite à la fermeture des magasins physiques au mois de mars.



Vivendi (+3%) présente pour sa part un chiffre d'affaires de 3,87 milliards d'euros au titre des trois premiers mois de 2020, en hausse de 11,9% (+4,4% à taux de change et périmètre constants) par rapport à la même période de 2019, et ce malgré la crise du Covid-19.



Bolloré affiche au titre du premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires en progression de 5%, compte tenu d'effets de périmètre et de change positifs, et en croissance de 1% à périmètre et taux de change constants, à 5.966 millions d'euros.





