CAC40 : repli stabilisé au-dessus des 5.040, W-Street positif

22/07/2020 | 17:03

La Bourse de Paris (-1,1%) semble figée depuis la réouverture de Wall Streeet (indices US légèrement positifs) et le repli semble stabilisé autour des -1,2/-1,1% (repli stoppé vers 5.040Pts).



Peu de chiffres à se mettre sous la dent: les stocks commerciaux de pétrole des États-Unis ont augmenté d'environ +4,9 millions de barils, selon des données publiées par l'EIA (Energy Information Administration).

prenant à contrepied le consensus qui tablait sur une baisse de l'ordre de -2,1 millions de barils... mais sans conséquence pour le prix du baril, en léger retrait vers 43,9$ à Londres



Le CAC40 est entrainé à la baisse par le secteur automobile, le SBF120 voit Faurecia lâcher -3% et Valéo -6%.



L'Euro-Stoxx50 se replie de -0,9% alors que la situation continue de se tendre entre Washington et Pékin (fermeture vexatoire du consulat chinois à Houston).



Le 'fait du jour' c'est probablement le brusque surgissement de l'Euro (+0,6%) face au Dollar avec 24H de retard vers 1,1590.

Les métaux précieux brillent également avec l'argent à +5% vers 22,8$ et l'or bat un nouveau record annuel à 1.855$ (+1%).



Aucune donnée majeure n'est prévue ce jour en Europe ou aux États-Unis, même si les opérateurs prendront connaissance d'une nouvelle salve de comptes trimestriels, notamment ceux de Tesla et Microsoft ce soir.



Dans l'actualité des valeurs, Valéo a chuté jusqu'à -8% suite à la publication d'une perte de -1,21MdsE et d'une chute de -28% de son chiffre d'affaires.



Le C.A consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 934,3 millions d'euros au 1er semestre 2020, en retrait de -25,3% par rapport au 1er semestre 2019. Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a enregistré une baisse de -30,6% au 1er semestre 2020. Le trafic des véhicules légers décroît de -34% sur le semestre, alors que le trafic des poids lourds recule de -14,1%.



Vente-unique.com affiche un chiffre d'affaires de son troisième trimestre, qui couvre à la fois les périodes de confinement lié à la pandémie et de déconfinement, de 31,9 millions d'euros, en croissance de 45% en comparaison annuelle.



L'analyste Berenberg annonce ce mercredi revoir à la baisse son objectif de cours et sa recommandation sur le titre du groupe Axa. D'achat, le broker passe à 'Conserver', et de 22,60 euros, sa cible tombe à 21,80 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.