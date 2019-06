CAC40 : reprend le terrain perdu le 14, mauvais Empire State

17/06/2019 | 15:09

Après une clôture en retrait de 0,1% à 5.368 points, le CAC40 (+0,1%) efface ce minuscule pullback et renoue avec les 5.373 alors que débute une semaine chargée sur le front macroéconomique.



La semaine sera ponctuée notamment par les réunions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et surtout de la Réserve fédérale, mais aussi la parution de nombreuses données, en particulier aux Etats-Unis.



Les opérateurs prendront ainsi connaissance des indices de la Fed de Philadelphie, des indicateurs avancés du Conference Board et des chiffres de la construction résidentielle pour le mois de mai.

Les marchés viennent déjà de découvrir l'indice d'activité de la Fed de New York et c'est une douche froide: 'l'Empire State' subit une chute record ce mois-ci pour s'établir à -8,6, après +17,8 en mai, et alors que le consensus de marché n'anticipait qu'une baisse de -5Pts vers 12.



De ce côté-ci de l'Atlantique, on attend les indices d'inflations dans la zone euro et au Royaume Uni au titre du mois dernier, ainsi que l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands pour juin.



L'Euro-Stoxx50 vient de repasser légèrement négatif (-0,1%à 3.359), Wall Street devrait rouvrir quasi inchangé.



Dans l'actualité des valeurs, les écarts sont particulièrement étriqués (peu de variations supérieures à 1% en valeur absolue): Airbus annonce le lancement de son monocoque très long-courriers l'A321XLR qui est complémentaire à la famille A321neo.



L'A321XLR permet de réduire la consommation de carburant par siège de 30% par rapport aux avions concurrents de la génération précédente. Il peut parcourir jusqu'à 8 700 klm sans escale.

Cet avion conjugue les avantages économiques liés aux monocouloirs et le confort de la cabine long-courrier Widebody.



Safran Electrical & Power présente également au Salon du Bourget sa gamme complète de systèmes électriques conçus pour les aéronefs électriques hybrides et tout électriques.



Nexans va présenter ses dernières innovations dans le câblage pour les équipementiers aéronautiques au 53ème Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace. Le groupe présentera sa gamme complète de câbles d'énergie, hybrides et de données lors de cet événement mondial.



Thales annonce le lancement IVEN, la première plateforme digitale assurant la mise en relation entre industriels de l'aéronautique et de la défense et fournisseurs de pièces détachées.



Saft, filiale de Total, fait part de la signature d'un nouveau contrat avec l'Aviation Industry Corporation of China (AVIC) pour équiper chaque avion de transport régional MA700 de deux batteries Saft Ultra Low Maintenance.



Eurazeo Growth annonce la prise d'une participation minoritaire au capital de PayFit, start-up française lancée en 2016 'qui ambitionne, via un logiciel SaaS, de faciliter la gestion de la paie et des ressources humaines pour les PME européennes'.





