CAC40 : reprend son ascension malgré NFP et gagne 2,7% hebdo

07/06/2019 | 15:15

La Bourse de Paris maintient son avance, malgré des chiffres de l'emploi décevants et une nette révision à la baisse des créations lors des 2 mois précédents.

La CAC40 reste en progression de 1,3% à 5.347 (le bilan hebdo s'élève à +2,7%), l'Euro-Stoxx50 apparaît un peu moins optimiste à 3.365 (+0,8%) alors que Wall Street devrait rouvrir en hausse de +0,2%.



Certains observateurs font état d'un apaisement des tensions commerciales, et notamment des rumeurs évoquant l'entame de pourparlers entre les Etats-Unis et le Mexique (qui va déployer 6.000 gardes nationaux à sa frontière, de quoi apaiser un peu Donald Trump).



Les investisseurs semblent également optimistes sur l'évolution des relations entre Washington et Pékin à 3 semaines du G20 d'Osaka.



Le 'NFP', le dernier rapport américain sur l'emploi est très décevant avec 100.000 créations de moins que prévu: 75.000 alors que les économistes attendaient en moyenne 180.000 créations de postes le mois dernier.

Le chiffre d'avril est abaissé de -39.000 à 224.000 et celui de mars de -46.000 à +153.000.

Le taux de chômage reste apparemment très bas, à 3,6% mais le taux de participation de la population active n'est que de 62,8%.

Les chiffres du jour ne sont pas une vraie surprise puisque selon l'enquête ADP publiée mercredi, les créations de postes très largement inférieures aux attentes (+27.000 contre 271.000 en avril) dans le secteur privé avait refroidi bon nombre d'intervenants.

En Europe, 2 très mauvais chiffres ont été publiés en Allemagne: la production industrielle chute de -1,9% en avril (plus sévère recul en 4 ans) et les excédents à l'export se contractent de 20MdsE vers 17MdsE.



En France, la production est stable dans l'industrie manufacturière en avril 2019, (après −1,1 % en mars) selon l'Insee. Elle augmente même dans l'ensemble de l'industrie (+0,4 % après −1,1 %).

L'Euro poursuit sa progression avec +0,2% à 1,1320/$, le pétrole grappille +0,5% sur le NYMEX.



Du coté des valeurs, Sanofi fait la course largement en tête (+5,7%) alors que le conseil d'administration de Sanofi a fait savoir ce matin qu'il désigné hier, à l'unanimité, Paul Hudson comme directeur général alors que l'actuel tenant du titre, Olivier Brandicourt, va partir en retraite.



AXA a annoncé la fixation du prix de la cession de 40 000 000 actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings, Inc. (EQH) à Morgan Stanley et Barclays, en qualité de banques garantes dans le cadre d'une offre secondaire de ces actions.



Thales (+1,4%) annonce avoir finalisé la cession de son activité de modules de sécurité matériels à usage général (GP HSM, General Purpose Hardware Security Module) à Entrust Datacard, un des leaders des solutions d'identification et des transactions sécurisées.



Casino a conclu de nouvelles promesses unilatérales d'achat dans le cadre de sa stratégie visant à céder des magasins (hypermarchés, supermarchés, Leader Price) structurellement déficitaires. Ces promesses représentent un montant total de 18,3 millions d'euros.



La Commission indienne de la concurrence a approuvé la combinaison des activités Basse tension et Automatismes industriels de Schneider Electric en Inde avec l'activité Electrical & Automation de Larsen & Toubro (L&T).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.