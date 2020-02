CAC40 : résiste au-dessus des 6.000, secteurs autos lourd

10/02/2020 | 15:19

La Bourse de Paris reste en légère baisse, de -0,3 à -0,4%, dans le sillage des Bourses asiatiques mais le CAC 40 préserve le palier des 6.000 points.



'La cassure des 5.970 points entrainerait une poursuite de la baisse sur les 5.924 points et 5.890 points en ligne de mire', préviennent ce matin les équipes de Kiplink.

L'Euro-Stoxx50 ne cède que -0,3% vers 3.785, il se stabilise à 1% des ses records absolus.



Néanmoins, les investisseurs apparaissent rassurés, depuis quelques jours, par l'évolution de la propagation du coronavirus, dont le rythme de contagion semble sensiblement ralentir... mais les méthodes de calcul des autorités chinoise ont changé: les citoyens 'contaminés' ne sont plus pris en compte, seuls les cas de 'maladie déclarée' sont désormais comptabilisés.

Les intervenants de marché vont maintenant devoir s'atteler à l'évaluation de l'impact économique du virus, qui devrait avoir un fort tribut sur l'activité en février et mars.



'La vraie question est celle de savoir si une reprise apparaîtra dans les enquêtes en avril, indique William De Vijlder, le directeur de la recherche économique du groupe BNP Paribas. Dans le cas contraire, on peut craindre un impact plus durable de l'épidémie sur l'économie, ce qui ouvrirait la voie à un scénario de reprise de type U.'



Parallèlement, la saison des résultats trimestriels va continuer de battre son plein cette semaine, avec notamment les publications de Cisco, PepsiCo, adidas et Astrazeneca.



Si aucune donnée d'importance n'est attendue aujourd'hui, les investisseurs suivront cette semaine avec attention les chiffres du PIB de quatrième trimestre au Royaume-Uni et en Allemagne, qui devraient échapper de peu à une contraction.



En attendant, dans l'actualité des valeurs, les secteur automobile est sous pression, avec Peugeot qui retombe sur 19E et Renault qui re-teste ses planchers annuels et de 10 ans.

En effet, les annonces de Daimler -qui pourrait supprimer jusqu'à 15 000 emplois selon le Handelsblatt- attirent l'attention sur les difficultés du secteur automobile à l'aube d'une grande transition.



Rappel, le dernier plan de restructuration présenté par le groupe ne portait que sur -10 000 postes à l'échelle mondiale: le nouveau plan d'économies devrait dépasser de manière significative les 1,4 milliard d'euros et le groupe voudrait réduire ses investissements dans les projets déficitaire.



AXA annonce un accord afin de céder ses activités en Pologne, Tchéquie et Slovaquie à UNIQA Insurance Group, transaction soumise aux conditions habituelles, dont l'obtention des autorisations réglementaires, et qui devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2020.



Air France-KLM fait part d'un trafic passage total en croissance de 2,7% au titre du mois de janvier, sur la base d'une capacité en hausse de 2,3%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation amélioré de 0,3 point à 86,1%.



Air Liquide et BASF annoncent avoir signé trois nouveaux contrats de long terme dans le bassin d'Anvers (Belgique), bassin industriel où le groupe français de gaz industriels exploite actuellement cinq usines de production sur ce site.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.