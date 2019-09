CAC40 : résiste bien au repli de W-Street, EDF très atttaqué

10/09/2019 | 18:21

Une clôture sur un gain de +0,08% à 5.593, cela peut sembler bien anodin mais c'est une excellente performance en 'relatif' puisque le CAC40 a résisté à une baisse de -0,7% du S&P500 et de -0,8% du Nasdaq, supérieure aux attentes.



Ce même CAC avait inscrit un 'plus bas' vers 5.555, à 10h30 avant de se redresser définitivement vers 16H15 et se hisser jusque vers 5.597Pts.

L'Euro-Stoxx50 se refait également une santé (environ +0,1% au final dans le Sillage du DAX à +0,4%).



Les investisseurs invoquaient les incertitudes actuelles ce matin pour consolider leurs positions alors que le marché se maintient à proximité de ses records annuels.

Peu de chiffres à se mettre sous la dent aujourd'hui: on découvrait ce matin que la production se redresse légèrement en France dans l'industrie manufacturière en juillet 2019 (+0,3% après −2,2%), comme dans l'ensemble de l'industrie (+0,3% après −2,3%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Les inquiétudes liées au Brexit pourraient également pénaliser les marchés, au moment où les revers politiques s'enchaînent pour Boris Johnson, notamment confronté à une série de démissions dans son propre parti (la bourse de Londres reste inchangée ce mardi après -0,7% la veille).



Hier, la Reine a validé la loi votée vendredi par la Chambre des Lords qui rend très probable le report du Brexit au 31 janvier 2020 et rend la feuille de route du Brexit de nouveau illisible.

Les travaux du Parlement britannique sont maintenant suspendus jusqu'au 14 octobre mais les déclarations de leaders politiques se multiplient et Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition travailliste propose déjà de proposer un referendum en faveur du 'Brexit' ou du 'Bremain' en cas de changement de majorité à partir de début novembre.



L'Euro continue de reperdre du terrain et affiche -0,1% vers 1,1040/$.

Le baril de Brent prend +1,3% vers 63,5$ et Total en profite pour gagner +2,3%.



Du coté des valeurs, Vallourec (+5,5%) a signé un contrat avec Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) d'un montant de 900 millions de dollars. Ce contrat porte sur la fourniture de tubes OCTG, sur cinq ans avec une clause d'extension de deux ans.

Saint Gobain s'impose comme leader du CAC avec +4,1%, devant Carrefour et Publicis (+2,5% environ).

Crédit Agricole gagne +2,2%, le secteur bancaire demeure recherché, les foncières également avec Unibal-Rodamco à +5,5%.

On assiste depuis une semaine à une rotation sectorielle au détriment des 'technos' et en faveur des valeurs financières, ce qui pourrait expliquer un net regain apparent de l'activité avec 4,4MdsE échangés contre 2,7MdsE la veille... mais il peut exister d'autres raisons techniques (réaménagement, arbitrage ou regroupement de SICAV).

EDF finit lanterne rouge du SBF-120 (avec -6,8%) alors que de nouvelles 'anomalies' dans la mise en oeuvre des circuits à vapeur haute pression ont été détectées, ce qui pourrait entraîner surcoûts et reports d'exploitation difficilement chiffrables pour nos centrales nucléaires.



ThalesRaytheonSystems, coentreprise à 50-50 entre Thales et l'américain Raytheon en aérospatial et défense, indique renforcer sa coopération avec l'italien Leonardo sur l'ensemble des activités du système de contrôle et commandement aérien (ACCS) de l'OTAN.



Dassault Systèmes annonce avoir placé avec succès ses premières obligations senior en euro non sécurisées en quatre tranches pour un total de 3,65 milliards d'euros, obligations dont le règlement est prévu le 16 septembre.







