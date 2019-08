CAC40 : résiste malgré les tensions commerciales

26/08/2019 | 16:24

La Bourse de Paris débute la semaine en hausse, malgré la montée des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Il y a cependant de quoi être habitué : ce dossier empoisonne les marchés financiers depuis de longs mois. L'indice CAC40 progresse désormais de 0,2% à 5.338 points.



Rappelons que le président américain Donald Trump a annoncé vendredi soir qu'il avait encore décidé de relever les droits de douane sur les produits chinois, marquant une énième surenchère dans le bras de fer commercial qui oppose les deux premières économies mondiales. Une décision intervenue après l'annonce par Pékin, un peu plus tôt, de la mise en place de droits de douane supplémentaires sur quelque 75 milliards de dollars d'importations américaines.



Pour les analystes, cette nouvelle passe d'armes annonce un regain de volatilité sur les marchés d'actions, accompagné d'un très vraisemblable épisode de correction.



'De mon point de vue, les mesures prises par Trump vendredi marque une escalade significative dans le conflit commercial', souligne Thomas Harr, l'économiste en chef de Danske Bank. 'Les événements de vendredi accroissent les risques d'une guerre économique totale entre les Etats-Unis et la Chine', avertit-il.



Du côté des statistiques, l'institut Ifo fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands s'est tassé de 95,8 en juillet à 94,3 en août, son plus bas niveau depuis novembre 2012, alors que les économistes ne l'anticipaient en baisse que vers 95,2 en moyenne.



Le Département du Commerce fait pour sa part état d'une augmentation de 2,1% des commandes de biens durables aux États-Unis en juillet 2019, là où les économistes n'espéraient en moyenne qu'une progression de 1,3%. Cette augmentation nettement plus forte que prévu intervient après une hausse de 1,8% le mois précédent, chiffre d'ailleurs un peu révisé par rapport à une estimation initiale qui était de +1,9%.



Rayon changes, l'euro s'affiche à 1,1120 dollar, en retrait d'un peu plus de -1%. Le Brent, pour sa part, avance de +1,3%, à près de 60 dollars.



Du côté des valeurs en France, Vivendi indique avoir déposé un recours en référé pour garantir son droit de prendre part à l'assemblée générale extraordinaire de Mediaset du 4 septembre prochain, et celui d'y voter en tant qu'actionnaire (pour l'équivalent de 9,99% des droits de vote).



Total annonce l'acquisition de la société Vents d'Oc et se renforce dans les énergies renouvelables en France. Vents d'Oc développe plus de 200 mégawatt de projets d'énergies renouvelables, principalement éoliens. Cette acquisition est réalisée via Quadran, filiale de production d'électricité renouvelable de Total en France, dont le portefeuille s'élève aujourd'hui à plus de 830 MW, à la fois de centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques.



Le groupe de blanchisserie industrielle Elis annonce avoir finalisé avec succès la vente de 100% de de la division single use/medical consumables (Rocialle/Guardian) de Clinical Solutions au Royaume-Uni, transaction annoncée début juillet.



