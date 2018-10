CAC40 : reste au contact des 4.980, WStreet préserve son gain

30/10/2018 | 18:13

La Bourse de Paris s'affiche en recul (-0,22% à 4.978), malgré le rebond de Wall Street (+0,9% sur le Dow Jones et le Nasdaq, tiré par Akamai avec +15%) car les opérateurs restent méfiants, même si les actions US préservent leurs gains initiaux.



La séance précédente avait débuté de façon tout aussi favorable à New York avant que survienne un rapide retournement à la baisse (le Nasdaq chutant en ligne droite de +1,7% vers -2,9%, soit plus 4,5% de glissade en ligne droite)



L'Euro-Stoxx50 finit comme Paris avec -0,25% à 3.147Pts, dans le sillage de Francfort (-0,4%).

Wall-Street ne réagit quasiment pas au bond de +2,6Pts du baromètre mensuel de la confiance des ménages US (Conference Bard) à 137,9, un plus haut historique depuis l'an 2000 (et le sommet de la bulle des 'dot.com'.



Un chiffre record très surprenant vu les 10% perdus par Wall Street en 4 semaines et qui aurait pu (et dû ?) impacter négativement le 'sentiment de richesse', et donc le moral des ménages.



Du côté des statistiques européennes, au troisième trimestre 2018, la croissance du PIB de la France en volume accélère à +0,4%, après +0,2% au trimestre précédent, selon les données corrigés des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee, grâce à l'investissement qui repart (+0,8% au T3).

La consommation des ménages en revanche est à la peine avec une chute de -1,7%, après +1,1% en août (-7,9% pour les ventes auto après +8,5%) mais sur l'ensemble du 3me trimestre, la consommation se redresse par rapport au trimestre précédent (+0,6 % après -0,3 %).

La plus mauvaise surprise, c'est la croissance nulle en Italie au 3ème trimestre: la croissance annuelle chute à +0,8%contre +1,2% au T2



Du côté des valeurs, les bancaires finissent en repli général, avec Sté Générale et Crédit AGricole à -1,6% et BNP Paribas qui lâche 2,8%, après la publication d'un résultat net part du groupe de 2.124 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2018, en hausse de 4% en données publiées, mais atone hors éléments exceptionnels.



Le résultat brut d'exploitation baisse de 5,7% à 3.075 millions pour un produit net bancaire en repli de 0,4% à 10.352 millions d'euros, mais en hausse de 0,3% dans les pôles opérationnels (+0,8% à périmètre et change constants).



L'action Bureau Veritas perd près de 3% vers 19,5E: La société de portefeuille Wendel a placé près de 5% du capital du groupe de certification et de conformité auprès d'investisseurs moyennant une décote d'environ 5% également.



Wendel (+0,2%) a en effet vendu, via un placement auprès d'investisseurs institutionnels avec construction accélérée du livre d'ordres, 4,7% du capital de Bureau Veritas moyennant 'environ 400 millions d'euros'. Ce dont on peut déduire un prix de cession unitaire de l'ordre de 19,1 euros, alors que l'action Bureau Veritas a terminé hier soir à 20,1 euros. La décote instantanée doit donc avoisiner les 5% et l'action Bureau Veritas s'ajuste ce matin, peu ou prou, sur le prix de l'opération.



Suez (+3,6%) a publié un EBIT au 30 septembre 2018 de 963 millions d'euros, soit une croissance organique de +7,5% (+4,4% en données brutes), pour un chiffre d'affaires à neuf mois de 12.697 millions, en croissance organique de +3,8% (+13% en données brutes).



Le groupe annonce également renforcer sa présence dans la gestion des services d'eau de grandes métropoles et des déchets, ainsi que les services aux industriels en Amérique Latine, avec la signature de 19 contrats en Equateur, en Colombie, au Brésil, au Mexique et au Costa-Rica.



Le groupe Tivoly a fait état lundi soir, après la clôture, d'un chiffre d'affaires de 61,3 millions d'euros à fin septembre, ce qui, en données publiées, correspond à une légère baisse (-0,17%) par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice écoulé. La progression est de +1,3% à taux de change constant, tirée par la croissance organique.





