CAC40 : reste au contact des 4800Pts, indices US en hausse

08/01/2019

Le CAC40 (+1,15%) temporise un peu, au contact des 4.800Pts, après s'être hissé jusque vers 4.810, peu après l'ouverture de Wall Street. Les indices US affiche +0,6% en moyenne : le Nasdaq notamment après +6% en ligne droite en 3 séances gagne encore 0,5%.



L'Euphorie actuelle est entretenue par l'espoir d'une cessation imminente de la guerre commerciale sino-américaine, de quoi faire oublier une série de données macroéconomiques pas franchement encourageantes, y compris ce matin même avec la chute surprise de -1,9%de la production industrielle allemande au mois de novembre.



'La reprise des discussions entre les Etats-Unis et la Chine est une première étape importante. Le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, a affirmé, hier, qu'un accord raisonnable entre les deux pays était envisageable', poursuit-il.



Cet optimisme des investisseurs s'impose malgré des données économiques peu réjouissantes. Le déficit commercial de la France s'est en effet creusé d'un milliard en novembre par rapport au mois précédent et a retrouvé son niveau tendanciel à 5,1 milliards d'euros.



La chute de la production industrielle de l'Allemagne -attendue stable après -0,8% en octobre- 'apporte une nouvelle preuve que la première économie de la zone euro n'a progressé qu'à une allure maigre au quatrième trimestre', réagit-on chez Capital Economics.



Les investisseurs accorderont en revanche une oreille attentive au discours de Donald Trump prévu pour ce soir, même si la perspective d'un 'shutdown' de plusieurs semaines ou mois n'est prise au sérieux que par peu d'opérateurs.



Du côté des changes, l'euro se replie de -0,3% à 1,144 dollar. Quant au Brent, il accélère de +1,7%, au-delà des 58,5 dollars, le WTi affiche +1,9% vers 49,60$ sur le NYMEX (ce qui dope CGG avec +4% et Vallourec avec +1,8%).



Dans l'actualité des valeurs, les équipementiers auto qui avaient subi des replis allant au-delà de -60% en 2018 sont en tête du rallye haussier avec Valeo +3,4%, Faurecia +4,7%.



Selon le patron de l'équipementier automobile français Valeo, interrogé par le Financial Times (FT), Valeo prépare de nouvelles mesures d'économies (sans les quantifier pour le moment) dans l'anticipation 'd'une année 2019 difficile'.



Carlos Ghosn, le patron du groupe Renault (+3,5%) - toujours à la tête de la marque au losange mais évincé de celle de Nissan comme de celle de Mitsubishi - a affirmé être 'faussement accusé et détenu de manière injuste' lors de sa première comparution devant un juge à Tokyo, presque deux mois après une arrestation inattendue sur fond de suspicions de dissimulation de revenus.



Saint-Gobain a annoncé ce matin être entré en négociations exclusives avec le fonds OpenGate Capital après avoir reçu de ce dernier une offre d'achat de son activité de carbure de silicium, offre ferme et irrévocable ne comportant pas de condition de financement. Le titre du groupe avance de +1,8%.



