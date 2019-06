CAC40 : reste proche des 5500Pts après les propos de M Draghi

19/06/2019 | 10:55

Le CAC40 débute la séance en baisse de 0,2% vers 5497 points, au lendemain d'un bond de 2,2% à près de 5510 points suite aux propos tenus par le président de la BCE Mario Draghi.



'Ce discours constitue l'indication la plus claire que la BCE va réduire ses taux d'intérêt et relancer son programme d'achat d'actifs dans les prochains mois si, comme nous l'attendons, des mesures ou attentes d'inflation restent très basses', notait Capital Economics.



'Sur la base de ces informations, nous prévoyons un abaissement du taux de la facilité de dépôt de 10 points de base dès la prochaine réunion en juillet', estimait de son côté Commerzbank, qui attendait précédemment une telle mesure pour le quatrième trimestre.



Ces propos interviennent alors que le comité de politique monétaire de la Fed doit se réunir ce jour et rendre ses conclusions dans la soirée. En attendant, l'inflation britannique a été publié ce matin, à la veille de la réunion de la Banque d'Angleterre. Les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 2% au mois de mai, un taux en baisse de 0,1 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques.



Dans l'actualité des valeurs, Safran Electrical & Power indique ce mercredi avoir été sélectionné par Airbus Helicopters pour fournir les câblages électriques du H160, un hélicoptère de la gamme moyen tonnage, de nouvelle génération.



Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord avec Davidsens Tommerhandel pour céder son activité de distribution de matériaux de construction Optimera au Danemark, transaction qui devrait être effective au cours du second semestre 2019.



Dans le cadre de la journée investisseurs organisée ce jour à Paris, Tarkett a présenté son programme stratégique à horizon 2022 baptisé 'Change to Win'. En substance, l'accent sera mis sur la croissance et l'amélioration de la rentabilité. En hausse de plus de 2% à Paris, l'action Tarkett se classe parmi les plus fortes hausses du SBF 120.



Air Liquide a annoncé la signature de deux contrats d'approvisionnement à long terme avec Marathon Petroleum Company portant sur un total de 900 tonnes d'oxygène par jour pour les raffineries de Marathon Petroleum à Texas City (Texas) et à Garyville (Louisiane).



Indigo Partners a commandé 50 nouveaux Airbus A321XLR. Le contrat comprend de nouvelles commandes pour 32 A321XLR et la conversion de 18 commandes existantes de la famille A320neo.



