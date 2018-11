CAC40 : retombe au +bas, WStreet repasserait négatif sur 2018

20/11/2018 | 15:12

La Bourse de Paris s'enfonce de -1,3%, le CAC40 décroche nettement sous les 4.950, au contact des 4.920Pts, tout près de son plancher de fin novembre inscrit au contact de 4.900... et il se dirige -sauf miracle- vers une cinquième séance consécutive de recul et une 6ème en 7 séances.

'Graphiquement, nous surveillerons avec attention la base de cette zone d'incertitude où une accélération sous le seuil des 4.950/4.920 points serait des plus dommageable', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



L'E-Stoxx50 décroche de -1,4%, seul Londres résiste plus ou moins avec -0,5%.

A Wall Street, c'est un réouverture très négative qui se profile avec près de -1,5% attendu sur le Dow Jones (sous les 24.750) et le Nasdaq, lequel pourrait compromettre le seuil des 7.000. Les 3 principaux indices US pourraient repasser dans le rouge sur l'année 2018 dès l'ouverture.



Quelques statistiques figuraient au calendrier aujourd'hui aux USA: les mises en chantier de logements ont augmenté de 1,5% en données'CVS' le mois dernier aux Etats-Unis, à 1.228.000 en nombre annualisé, là où le consensus tablait sur +2,4%. En rythme annuel, le coup de frein est incontestable avec un recul de -2,9%.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est tassé quant à lui de 0,6% à 1.263.000, s'établissant ainsi non loin des 1.261.000 que les économistes anticipaient en moyenne.



Par ailleurs, en moyenne sur le troisième trimestre 2018, le taux de chômage au sens du BIT s'établit à 9,1% de la population active en France (hors Mayotte), comme au deuxième trimestre, selon les données corrigées de variations saisonnières de l'Insee.



En France métropolitaine, le nombre de chômeurs augmente de 22.000 au troisième trimestre, à 2,6 millions, et le taux de chômage reste stable à 8,8% de la population active. Ce taux augmente pour les jeunes, mais diminue un peu pour les 50 ans ou plus.



Du côté des changes, l'euro est à 1,1432 dollar (-0,2%). Le Brent recule plus franchement, à 66,15 dollars (-1,3%).



S'agissant des valeurs, Dassault Systèmes et Atos chutent de plus de 4%, Cap Gemini et ST-Micro de -3,8%.

Renault poursuit sa chute au rythme des suites de 'l'affaires Carlos Ghosn', interrogé hier par les autorités japonaises. Le titre perd près de 3%, après -8,4% la veille.



Société Générale perd -2,5% à Paris après des accords mettant un terme à des enquêtes aux Etats-Unis sur des opérations enfreignant des sanctions économiques, accords par lesquels la banque a accepté de verser des pénalités d'environ 1,3 milliard de dollars.



Le groupe Casino a annoncé lundi soir un renforcement de son partenariat avec Lyf Pay, une solution de paiement mobile et multicanal. Le groupe prendra par ailleurs une participation initiale de 5% au capital des structures Lyf.





