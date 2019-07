CAC40 : retombe au milieu du corridor 5552/5620 (18ème fois)

24/07/2019 | 15:13

La Bourse de Paris (-0,4%) poursuit la consolidation amorcée peu après l'ouverture journée, suite à la publication de plusieurs données statistiques trahissant un (net) ralentissement de la croissance de l'activité en France et en Europe... et surtout en Allemagne.



Le CAC 40 qui avait longtemps laissé espérer une sortie 'par le haut' du corridor 5.552/5.620 évolue depuis 4 heures en-deçà des 5.600 points (entre 5.590 et 5.595... pour la 18ème fois consécutive depuis le 1er juillet).



Du côté des statistiques, deux (mauvaises) nouvelles en France. Tout d'abord, Selon les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee, en juillet 2019, le climat conjoncturel dans l'industrie se détériore légèrement au vu de l'indicateur synthétique qui perd un point à 101, et se rapproche ainsi un peu plus de sa moyenne (100).



De plus, l'indice flash composite IHS Markit de l'activité globale en France se replie de 52,7 en juin à 51,7 sur le mois en cours, signalant ainsi un ralentissement de la croissance de l'activité du secteur privé en juillet.



Idem à plus grande échelle : après s'être redressé en mai et juin, l'indice PMI composite IHS Markit pour la zone euro s'est replié en juillet, s'établissant à 51,5 contre 52,2 le mois dernier, et signalant la plus faible expansion de l'activité globale du secteur privé depuis trois mois.



Restent les ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour compléter le tableau des données statistiques du jour.

Côté résultats, Caterpillar déçoit: le BPA ressort à seulement 2,83$ par action contre 2,97$ au T2 2018 alors que le consensus tablait sur 3,12 dollars.



Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé comme prévu de 3% à 14,4Mds$.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1140 dollar. La monnaie unique européenne perd encore -0,15%. Le Brent, pour sa part, recule de -0,4% à 64$.



Dans l'actualité des valeurs, le fabricant de câbles Nexans publie un résultat net part du groupe de -116 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2019, contre +40 millions au premier semestre 2018.



Dassault Systèmes publie au titre du premier semestre 2019 un BNPA non-IFRS dilué en croissance de 20% à 1,69 euro et une marge opérationnelle non-IFRS en progression de 140 points de base à 31,8%.



Le fabricant de petit électroménager Seb affiche un résultat net de 100 millions d'euros, en croissance de 9,8%, et un ROPA de 230 millions, en progression de 10,7%, au titre du premier semestre 2019.



Veolia annonce que Koweït Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) vient de lui confier l'exploitation et l'entretien de sa station de traitement des eaux usées de la raffinerie située à Al Zour au sud du Koweït.



Nexity bondit de +13%, vers 45E suite à une révision à la hausse de sa prévision de croissance pour l'exercice 2019, à +7%, contre +5% auparavant.



