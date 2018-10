CAC40 : retombe dans le rouge, malgré beau sursaut du Nasdaq

12/10/2018 | 16:45

Le CAC40 vient d'effacer en une demi-heure la quasi totalité de ses gains affichés lors de l'ouverture de Wall Street: il pourrait s'enfoncer sous les 5.100, le temps de publier ce commentaire.

L'Euro-Stoxx50 est d'ailleurs déjà repassé dans le rouge (-0,3%) bien que le Nasdaq affiche encore une progression de +1,9%: le problème vient du S&P500 qui ne gagne plus que 1% alors que Citigroup a vu son avance initiale fondre de +4,2% vers +0,7%, et Wells Fargo chute de -0,5% après ses trimestriels.



A Paris,; le bilan hebdomadaire redevient perdant d'un peu plus de -4,5%

et l'Euro-Stoxx50 perd plus de -3,6%.

Un des membres de la FED, Charles Evans, comme pour riposter à une nouvelle charge de Donald Trum ce vendredi contre le 'brutalité de la FED' réaffirme qu'adopter un biais monétaire un peu plus restrictif 'fait du sens' vu la vigueur de la croissance (objectif 2,75 à 3,00%).



Les grandes banques américaines ont donné à la mi-séance le coup d'envoi de la saison des résultats, avec de bonnes surprises à la clé pour Citigroup (c'est un, peu plus mitigé pour Wells Fargo mais le secteur bancaire vient de rouvrir en hausse de +2%).



'Les investisseurs se montrent très préoccupés par l'effet de la guerre commerciale de Donald Trump sur la croissance mondiale, mais aussi sur la rentabilité des entreprises', expliquait jeudi Konstantinos Anthis, responsable de la recherche chez ADS Securities.



'Les analystes attendent une vague de résultats de bonne facture au troisième trimestre, mais moins qu'aux deux trimestres précédents, ce qui suggère que les prévisions pour la fin d'année peuvent être orientées à la baisse', poursuivait-il.



Outre les trimestriels de JPMorgan Chase, Bank of America et Citigroup, les opérateurs ont pris connaissance des prix à l'importation qui ne varient pas en septembre, puis de l'indice de confiance de l'Université du Michigan: il se dégrade de -1,1Pt vers 99, alors qu'il était attendu en légère progression à 100,6.



Il demeure proche de ses meilleurs niveaux de l'histoire et se maintient au-dessus de la moyenne annuelle située à 98,5.



Côté valeurs, Lagardère (+1,1%) confirme avoir déposé plainte contre X, le 7 juin dernier, auprès du parquet national financier du chef de délit d'initié, et de tous délits connexes, suite à des informations parues dans Les Échos.



Wendel (stable) a indiqué jeudi soir avoir finalisé la cession de sa participation dans Saham Group. Cette transaction a généré un montant de liquidités net de 155 millions de dollars pour la société d'investissement française.



Le groupe de santé animale Virbac(+3,5%) a dévoilé un chiffre d'affaires de 204,3 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de 6,1% à taux réels par rapport à la même période de 2017. A taux de change comparables, il affiche une croissance de 9,3%.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Airbus et relève son objectif de cours de 124 à 130 euros, soit un potentiel de hausse évalué à 34% pour le titre du constructeur aéronautique et de défense paneuropéen.



Invest Securities renouvelle son opinion 'achat' sur Faurecia, mais ajuste son objectif de cours de 72 à 63 euros, au lendemain du point d'activité de l'équipementier automobile au titre du troisième trimestre 2018.



Oddo BHF réaffirme son conseil 'achat' sur Pierre & Vacances, mais ramène son objectif de cours de 46 à 36 euros, suite à l'ajustement de ses hypothèses opérationnelles après la parution d'un chiffre d'affaires annuel légèrement sous ses attentes.







