CAC40 : retombe sous les 5.080, W-Street anticipé en repli

06/11/2018 | 15:29

La Bourse de Paris reste lourde... et s'alourdit au fil des heures avec un CAC 40 en repli de -0,6% à 5.070 points.

Même scénario en Europe avec un E-Stoxx50 à -0,4% à 3.206, dans le sillage de Milan (-1%).



Hier, Wall Street avait connu une séance en dents de scie mais la journée s'était achevée sur une note positive puisque l'indice Dow Jones reprenait plus de 0,7% au bout des échanges: cet avantage pourrait être partie reperdu alors que Wall Street se met en 'stand by' avant le résultat des 'Midterm' ce soir.

C'est en effet aujourd'hui que les électeurs américains renouvellent 435 sièges à la Chambre des représentants, ainsi que 35 mandats de sénateurs sur 100, tout en se prononçant sur 39 postes de gouverneur.



'Le climat politique à Washington a été, et demeure, un facteur-clé pour les marchés financiers et représente un risque potentiel vis-à-vis de l'économie', préviennent les équipes de SG.



'Si les Républicains perdent la Chambre des Représentants ou bien le Sénat, les stratèges de SG s'attendent à un regain de volatilité sur les actifs à risque et une remontée de la prime de risque', souligne la banque française.



Les investisseurs ont pris connaissance des derniers indices PMI de l'activité dans le secteur des services en Europe qui rebondit de 53,3 vers 53,7% en Europe (octobre).

La zone euro a enregistré sa plus faible croissance depuis plus de deux ans en octobre : bien que dépassant son estimation flash (52,7), l'indice PMI final IHS Markit composite de l'activité globale se replie en effet de 54,1 en septembre à 53,1.

Les ventes de véhicules neufs ont chuté de -7,3% en octobre 2018 (en rythme annuel) en Europe de l'Ouest, dans le sillage des ventes en Allemagne dont elles constituent le fidèle reflet : -7,4%, la situation se normalise en France avec un repli plus limité de 1,5% après -12,5% en septembre... mais +40% en août.

Du coté des valeurs, Thales indique avoir été choisi par la compagnie aérienne China Southern pour équiper ses B737MAX et A320NEO de systèmes avioniques, à travers plusieurs contrats, élargissant le spectre des services et des activités de support fournis par le groupe en Asie.



Michelin fait part de son intention de fermer d'ici mi-2020 le site de Dundee, au Royaume-Uni, produisant des pneumatiques à la marque Michelin en dimension 16 pouces et 'confronté ces dernières années à de graves difficultés'.



Sanofi annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé un examen prioritaire à la demande de licence de produit biologique supplémentaire (supplemental Biologics License Application) concernant Dupixent (dupilumab).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.