CAC40 : retombe vers 5.610, W-Street creuse ses pertes

29/07/2019 | 17:09

La Bourse de Paris va devoir batailler pour finir dans le vert: le CAC40 ne gagne plus que 0,1% mais Wall Street déçoit et creuse un peu ses prtes.

Une sule certitude : on se dirige tout droit vers une 21ème séance de stagnation entre 5.550 et 5.620.



Les volumes sont quasi inexistants: plus aucune initiative en attendant de savoir ce que le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) décidera en ce milieu de semaine.



L'Euro-Stoxx50, d'abord en repli ce matin, grappille encore +0,2% vers 3.534Pts.



La surprise, et le seul foyer de volatilité se situe Outre-Manche: la 'City' affiche une hausse de plus de +2% (+2,2%).



Outre-Atlantique, Wall Street était attendu peu changé... avec la possibilité d'inscrire de nouveaux records absolus sur le S&P500 (-0,2%) et le Nasdaq, mais après une ouverture quasi stable, les écarts se creusent nettement et le Nasdaq cède -0,8%



La Fed déterminera mercredi si une baisse des taux 'préventive' est nécessaire afin d'éviter que l'économie américaine retombe en récession ou que la guerre commerciale avec la Chine n'affecte trop la croissance. La décision est attendue pour mercredi à 20 heures. 'Le changement de tactique de la Fed a son importance pour les investisseurs', rappelle Jim Tierney, le directeur des investissements chez Alliance Bernstein.



Au programme également, des résultats d'entreprises (Apple, Airbus, BNP, Air France-KLM, GE...) et quelques données statistiques. Concernant ces dernières, aucune ne tombera en revanche ce lundi.



Du côté des changes, l'euro recule légèrement (-0,1%), pour tomber à 1,1125 dollars. Le Brent, pour sa part, se stabilise pour s'afficher à 63,3 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, selon des informations publiées hier par le Journal du Dimanche (JDD), le conseil d'administration d'Air France s'apprête à valider, ce mardi, une commande ferme de 50 à 70 avions A220 d'Airbus, avec une option d'achat pour d'autres appareils du même type.



Sanofi (+2,1%) révise en hausse son estimation de BNPA des activités 2019, estimant qu'il devrait progresser d'environ 5% à TCC, 'sauf événements majeurs défavorables imprévus', l'effet des changes étant estimé entre 1% et 2% en appliquant les taux moyens de juillet.



Seconde séance de forte baisse en 3 jours pour Eramet qui chute de 5,5% supplémentaires (après -12% jeudi) et s'enfonce sous 46 E.



Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Danone et remonte son objectif de cours de 80 à 90 euros, ainsi que ses estimations de BPA 2019-21 de 1%, 'après un premier semestre solide marqué par un rythme de livraison de marge plus rapide'.



Invest Securities confirme son opinion 'achat' sur Renault avec un objectif de cours abaissé de 94 à 90 euros, après une publication semestrielle du constructeur automobile sous les attentes, en fin de semaine dernière.



L'analyste Morgan Stanley confirme rester neutre sur le titre du groupe Ubisoft, avec un objectif de cours revu à la baisse. La cible du broker passe en effet de 77 à 75 euros.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.