CAC40 : retombe vers 5340, inflation US conforme au consensus

09/08/2019 | 15:09

Le CAC40 rechute de -0,8 à -0,9%, vers 5.340 et repasse négatif de -0,3% sur la semaine écoulée.

L'Euro-Stoxx50 lâche -1%, vers 3.342 et Wall Street est anticipé en repli de -0,7%.

La bourse de Paris est victime de prises de profits au lendemain d'un bond de 2,3% (dont +0,4% au 'fixing'), les marchés ayant été rassurés par la volonté affichée par la Chine de stabiliser le yuan au-dessus du plancher des 7,00/$.



'Les responsables à Pékin ont fixé le taux de change à un niveau plus fort que ce que la plupart des analystes attendaient, ce qui semble avoir atténué les craintes d'escalade des tensions commerciales sino-américaines', souligne Wells Fargo Advisors.



Pesant sur le moral des investisseurs, la production industrielle de la France a chuté de 2,3% en juin, après une progression de 2% le mois précédent, et alors que les économistes n'anticipaient qu'un retrait de 1,8%.



Par ailleurs, l'Allemagne a vu son excédent commercial reculer à 18,1 milliards d'euros en juin, à comparer à 18,7 milliards en mai, du fait d'un léger tassement de 0,1% des exportations et d'une hausse de 0,5% des importations.



Sur le front des données macroéconomiques, les opérateurs ont pris connaissance des prix à la production américains de juillet: ils progressent de 0,2% après une hausse de 0,1% en juin, soit un taux annuel de +1,7% (comme en juin) conforme au consensus.

En donnée 'core' (hors prix alimentaires et énergétiques) les prix ont baissé de 0,1% en juillet, leur 1ère contraction depuis 4 ans.



Du côté des valeurs, Airbus recule de 0,7% alors que l'avionneur européen indique avoir enregistré 33 commandes d'avions commerciaux civils en juillet, et que ses usines ont livré 69 appareils à 41 clients différents.



Peugeot et Cap Gmini ferment la marche avec -2% environ.



