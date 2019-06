CAC40 : retombe vers 5370, CPI US faible, pétrole chute de 2%

12/06/2019 | 15:02

La lourdeur s'accentue doucement au fil des heures et le CAC40 (-0,7%) efface les 0,5% gagnés la veille.

L'Euro-Stoxx50 cède -0,5% à 3.384 alors que la question du conflit commercial pèse à nouveau sur le moral des investisseurs.

retombe vers 5.370

'Le Président Trump a prévenu que de nouveaux droits de douanes pourraient être imposés sur les produits chinois en l'absence de progrès après la réunion du G20 plus tard ce mois-ci', souligne Wells Fargo Advisors.



Quelques chiffres étaient attendus ce mercredi: le Département américain du Travail a publié un 'CPI' en hausse de seulement 0,1% au mois de mai (et +0,1% également en donnée 'core' contre +0,2% attendu).



Par rapport à mai 2018, l'indice des prix a augmenté de 1,8% en données brutes et de 2% hors éléments volatils le mois dernier, des taux donc inférieurs aux consensus respectifs qui étaient de 1,9% et de 2,1%.



'Une inflation 'trop faible' relancera les anticipations d'une baisse des taux directeurs la semaine prochaine ou en juillet', prévient Aurel BGC, notant que 'Donald Trump met une grande pression sur la banque centrale'.



En France, l'emploi salarié dans le secteur privé se redresse: +93.800 (+0,4%) au premier trimestre 2019.

Les craintes de ralentissement de l'activité plombent le pétrole: le 'Brent' chute de -2% à Londres, vers 60,7$, presque au plus bas depuis le mois de février.



Du côté des valeurs, CGG lâche -4,4%, Technip-FMC décroche de -3%, Total de -1,8%.

Capgemini (-1,9%) fait part du lancement avec ISAI d'un fonds doté de 90 millions d'euros pour prendre des participations minoritaires dans des jeunes pousses 'porteuses de solutions innovantes'.



Ipsen annonce la prolongation et le renforcement de sa collaboration jusqu'en 2034 avec Debiopharm pour développer, fabriquer et distribuer Decapeptyl sur les marchés européens et dans certains pays asiatiques et africains.



Ingenico Group (-1,2%) annonce sa collaboration avec Paragon ID dans le cadre de la mise en oeuvre de nouveaux lecteurs sans-contact au coeur de la nouvelle offre OP2GO, solution d'Open Payment d'Ingenico dédiée au transport en commun.



Getlink annonce que ses navettes passagers ont transporté 213.613 véhicules de tourisme le mois dernier, en baisse de 7% par rapport à mai 2018, du fait d'un effet calendaire défavorable avec la tenue tardive des vacances de Pâques sur le mois d'avril.



Eurazeo Growth a réalisé une prise d'une participation minoritaire au capital d'Adjust, leader en attribution, mesure et prévention de fraude pour les applications mobiles, marquant son premier investissement en Allemagne.



A l'occasion de sa journée investisseurs 2019, Legrand se fixe de nouveaux objectifs dans le cadre de son programme Eliot, dont une croissance organique annuelle moyenne à deux chiffres des ventes de produits connectés entre 2018 et 2022. Le groupe table aussi sur un chiffre d'affaires réalisé avec des produits connectés de plus d'un milliard d'euros en 2022, hors acquisitions et hors effet de change.



