CAC40 : revient à 0,2% du record annuel, chiffre US décevant

02/04/2019 | 15:24

Le CAC40 (+0,5%) ralentit la cadence au lendemain d'une accélération vers 5.400Pts: l'indice revient à 10Pts de son record annuel (5.443) et à 1% de son zénith du 3 octobre (5.491).

Depuis le début de l'année, le CAC40 affiche +15%, loin devant l'Euro-Stoxx50 (+13,5% à 3.405Pts).

A noter que Londres se détache ave +1%: une motion de (soft) Brexit a été rejeté à seulement 3 voix près, on se rapproche d'un éventuel consensus parlementaire.



Du côté des statistiques du jour, les investisseurs ont découvert les commandes de biens durables aux États-Unis: selon le Département du Commerce, elles accusent une baisse de -1,6% en février 2019, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un recul moins marqué de -1,1%.



Par ailleurs, le chiffre de janvier a été révisé à la baisse, passant de +0,3% à +0,1%.



En excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile, les commandes de biens durables se sont en revanche accrues de +0,1%... mais hors 'défenses' (commandes du Pentagone), c'est beaucoup moins bon: -1,9% pour le 'civil'.

En attendant, l'euro est aussi stable que le CAC, juste en-dessous de 1,12 dollar. Le Brent consolide de -0,5% (vers 68,6E) après avoir établi un record annuel proche des 69,25 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, Publicis (+1,6%), Valéo (+1,8%), STMicroelectronics (+2,7%) s'installent sur le podium du CAC 40. À l'inverses, Atos et Capgemini (-1%) puis Carrefour (-0,8%) sont les moins bien orientées de l'indice.



On notera que Safran a annoncé hier que Viva Air, une compagnie aérienne à bas coût basée en Colombie et au Pérou, a choisi CFM (coentreprise de Safran avec GE), pour motoriser sa nouvelle flotte d'Airbus A320, dans le cadre d'une commande évaluée à prix catalogue à 3,2 milliards de dollars U.S.



Déjà actionnaire de CBFM à hauteur de 50%, Engie annonce avoir acquis les parts détenues par Besix (50%), faisant ainsi du géant énergétique l'actionnaire unique de cette société, qui sera désormais nommé Engie Cofely.



