CAC40 : ricoche sous 5.645, repli de -1% hebdo après stats US

La Bourse de Paris a reperdu les trois quarts de ses gains initiaux (+0,1% à 5.627 contre +0,4% vers 5.645) après la publication de chiffres mitigés aux Etats Unis.

La semaine risque de s'achever sur un repli de -1% ou plus à Paris

Mais Wall Street commence également à se préoccuper du contexte politique aux Etats-Unis, et notamment des développements de l'affaire de la conversation téléphonique entre Donald Trump et le président ukrainien.

Le dossier a rebondi avec la divulgation de nouveaux éléments relevés par le 'lanceur d'alerte' concernant l'enquête demandée par le président américain sur son rival démocrate Joe Biden.



Il apparaît notamment que Trump aurait tenté de restreindre l'accès aux documents à des membres des services secrets.



Ce serait d'ailleurs l'un d'eux qui aurait lancé l'affaire, au motif qu'il s'agirait d'une tentative d'influer l'élection présidentielle de 2020 par le biais d'une puissance étrangère.



En Asie, la Bourse de Tokyo a fini sur des pertes de l'ordre de 0,8% vendredi, clôturant la semaine sur un repli de -0,9% (comparable à Paris).



Le 10 ans allemand et les Treasuries continuent, eux aussi, de profiter de leur statut d'actifs refuges, de même que le yen et le franc suisse.



Sur le marché pétrolier, le brut léger américain cède actuellement 0,4% à 56,2 dollars.



Les nouveaux développements de l'affaire ukrainienne éclipsent les espoirs d'un accord sino-américain, qui avaient soutenu le marché mercredi.



Les investisseurs ont accueilli les premières 'stats' du jour avec prudence alors qu'il y du bon et du moins bon.



Le ' bon' tout d'abord avec l'augmentation surprise de +0,2% des commandes de biens durables aux États-Unis en août (selon le Département du Commerce), déjouant totalement le pronostic d'un retrait de -1,1% après une hausse jugée 'forte' (+2%) le mois précédent.



En excluant les équipements de transport (notamment le secteur aéronautique, catégorie particulièrement volatile), le niveau des commandes a augmenté de +0,5%, contre un consensus de +0,2%.



L'un des chiffres les plus attendus, l'indice des prix PCE (du 'panier de la ménagère' très suivi par la FED) a progressé de 1,8% en août après +1,7% en juillet en donnée 'core' (hors alimentation et énergie).



Du 'moins bion' avec un coup de frein du côté de la consommation avec une hausse symbolique de +0,1% en août contre +0,5% en juillet, les revenus des ménages ont augmenté de 0,4% conformément aux attentes.



Reste à découvrir publication de la confiance des consommateurs du Michigan, prévus dans le courant de l'après-midi.



En France, les prix à la consommation augmenteraient de 0,9 % en septembre 2019 selon l'Insee, après +1,0 % le mois précédent. Les dépenses de consommation des ménages en biens sont stables en volume en août 2019 indique également l'Insee (+0,0 % après +0,4 %).



Du coté des valeurs, Capgemini a indiqué hier que le Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis (CFIUS, selon l'acronyme américain) avait autorisé son projet de rachat d'Altran.



Carrefour a annoncé la finalisation de la cession de 80% de Carrefour Chine au groupe chinois Suning.com.



Arkema annonce ce matin le rachat des parts de son partenaire Taixing Sunke Chemicals dans leur coentreprise chinoise dédiée aux monomères acryliques, dont le chimiste français



