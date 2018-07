CAC40 : rien n'impact les cours, ni W-Street, ni les stats US

23/07/2018 | 16:41

(CercleFinance.com) -Rien ne bouge : la Bourse de Paris confirme son repli -d'une surprenante fixité de -0,5%- cet après-midi,.



La réouverture de Wall Street ne change rien, les indices US varient très peu mais ils s'inscrivent comme prévu en léger repli de -0,3%.



La prudence prévaut sur les marchés suite à la mise en garde du G20 contre la guerre commerciale, les déclarations de Donald Trump de la fin de semaine dernière, la rencontre de mercredi entre Jean-Claude Juncker (président de la Commission européenne) et le président américain, et les nombreux résultats d'entreprises attendus dans les prochains jours.



Les ventes de logements anciens aux États-Unis ont été diffusées cet après-midi. La National Association of Realtors des Etats-Unis a fait état de 5,38 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, en repli de 0,6% par rapport à mai, là où les économistes en anticipaient en moyenne une hausse à 5,46 millions.

Le PMI de Chicago ressort en nette hausse, repassant de -0,45 à +0,43, bien mieux que prévu.



Du côté des changes, l'euro -stable- s'affiche à 1,1705$. Hausse, en revanche, du baril de pétrole : +1,3%, à près de 74$.



Sur le front des valeurs, Atos (-6,3%) a publié au titre des six premiers mois de 2018 un résultat net part du groupe en hausse de 7,7% à 228 millions d'euros, une marge opérationnelle à 9,1% du chiffre d'affaires contre 8,9% un an auparavant, et un flux de trésorerie disponible de 180 millions.



Le groupe a par ailleurs annoncé avoir conclu un accord avec Syntel en vue de l'acquisition de cette société internationale de technologie d'information intégrée et de services de traitement de données, pour un montant de 3,4 milliards de dollars ou 41 dollars par action.



Solide première moitié d'exercice 2018 pour Icade, qui a fait état d'une progression de son résultat net récurrent - Foncières, qui ressort à 155,9 millions d'euros, contre 145,8 millions un an plus tôt (+6,9%).



Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' sur Hermès International et relève sa valeur intrinsèque ('fair value') de 510 à 525 euros, jugeant que les perspectives demeurent 'dynamiques' pour la maison de luxe.



L'intermédiaire financier explique qu'il anticipe désormais pour Hermès une marge opérationnelle stable sur l'ensemble de son exercice en cours, alors qu'il en prévoyait précédemment une contraction de 30 points de base.



Oddo confirme son conseil à l'Achat sur Thales et relève son objectif de cours de 113 à 128 E après l'annonce des résultats au 1er semestre 2018.



Bryan Garnier réitère sa recommandation 'achat' et remonte sa valeur intrinsèque ('fair value') de 50 à 57 euros sur Worldline, après la publication par le fournisseur de solutions de paiement de résultats semestriels meilleurs que prévu.



Après la publication par Plastic Omnium de résultats semestriels 'solides', Invest Securities annonce ce jour ajuster légèrement son objectif de cours, qui passe de 48 à 47 euros, tout en maintenant sa recommandation Achat sur le titre.





