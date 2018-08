CAC40 : s'accroche aux 5.500 avec nouveaux records à W-Street

28/08/2018 | 16:40

A 1 heure de la clôture, le CAC40 (+0,4%) repasse symboliquement la barre des 5.500, dopé comme presque à chaque fois par la réactivation de programmes d'achat plaçant le luxe (LVMH +2,3%, Kering +1,7%) en tête de liste.



Les mêmes schémas se reproduisent inexorablement alors que la Bourse de Paris bénéficie d'un véritable 'boulevard' en l'absence de facteurs susceptibles d'enrayer la dynamique haussière du marché et au lendemain de l'établissement de 3 nouveaux records à Wall Street.



La série se poursuit ce mardi avec un Nasdaq qui grappille +0,3% à 8.044 (7ème hausse en 9 séances), le S&P500 +0,05% à 2.903,5, le Russel-2000 (+0,2% à 1.732) et il ne manque plus que +2% au Dow Jones (+0,1% à 26.094) pour effacer le record des 26.660.

En Europe, tous les indices évoluent dans le vert, l'E-Stoxx50 grappille +0,1% à 3.459Pts, malgré le recul de de -0,5% du Mibtel (les taux longs italiens se tendent au-delà de 3,2%).



'Les indicateurs techniques de moyen et long terme demeurent nettement positifs, augurant dans un second temps d'une poursuite haussière avec un possible test des 5.555 points.

Dans l'immédiat, l'indice parisien devrait temporiser entre 5.480 et 5.505 points avant d'initier une seconde ascension', pronostiquaient ce matin les équipes de Kiplink.



La tendance est et a été soutenue par la perspective de la signature d'un nouvel accord bilatéral entre les États-Unis et le Mexique, dans le cadre de l'Association de libre-échange nord-américaine (l'ALENA est en réalité caduc 'de fait'). Certains observateurs évoquent également la possibilité d'un prochain accord avec le Canada.



'Quand on y pense, il ne manque plus maintenant qu'une solution au bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine', commentent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Mais c'est peut-être l'objectif stratégique de Trump d'isoler la Chine afin de mettre un maximum de pression sur Pékin et l'obliger à certaines concessions en vue d'arriver à un accord', explique la banque danoise.



Rayon statistiques, la confiance des ménages reste stable à 97 en France en août.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'inscrit en hausse ce mois-ci à 133,4 (un niveau bien supérieur au consensus qui était de 126,7), après 127,9 en juillet : il atteint ainsi un plus haut depuis octobre 2000 (135,8).

Sur le Forex, l'Euro avance de +0,25% à 1,1710 dollar. Le Brent reste inchangé à 76,5$ (+0,4%).



Sur le front des valeurs, Faurecia (+4,8%) profite de l'accord commercial Mexique/Etats Unis qui redonne de la visibilité au secteur automobile. Le secteur auto surperforme au sein du CAC avec Renault +2,3% et Valéo +1,8%.



Raymond James rehausse son objectif de cours sur EDF de 13,3 à 16E et maintient son conseil à 'superformer' (le titre prend +1,2%).



Wendel annonce avoir finalisé la cession de CSP Technologies à Aptar Group, transaction qui a généré pour le groupe d'investissement un montant de liquidités net de 342Mns$, soit 140 millions de plus que sa valorisation dans l'ANR du 2 mai 2018. Le titre est en léger recul (-0,2%).



Tarkett (-0,9%) annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Lexmark Carpet Mills, fabricant de moquettes principalement pour l'hôtellerie en Amérique du Nord, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 120 millions de dollars en 2017 et emploie 460 personnes.



Voltalia (+1,2%) annonce avoir remporté deux nouveaux projets hydroélectriques en France métropolitaine, pour une puissance totale installée de 4,4 MW, dans le cadre d'un appel d'offres du Ministère français de la transition énergétique.



