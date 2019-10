CAC40 : s'enflamme littéralement pour un accord hypothétique

11/10/2019 | 15:13

Au lendemain d'un bond de 1,3% à 5.569 points, le CAC40 double la mise avec une hausse équivalente, à 5.640 points ce vendredi.

Cela fait +2,6% repris en 48H sur le seul espoir d'avancées -dont personne ne sait sur quoi elles vont porter, ni quel sera le périmètre- dans les discussions commerciales sino-américaines qui viennent tout juste de reprendre à Washington.

L'Euro-Stoxx50 de son côté flambe littéralement de +1,5% et gagne près de +3% sur la semaine écoulée.



'Des négociations de haut niveau entre Etats-Unis et Chine se sont déroulées jeudi', note Wells Fargo. 'Le sentiment des investisseurs a été dopé après que le Président Trump a confirmé une rencontre avec le Vice-Premier chinois Liu He vendredi'.



Mais dopé à ce point là, il faut plutôt y voir un prétexte à une ascension purement algorithmique destinée à laminer les vendeurs (motivés par les signaux de ralentissement économique) en un laps de temps très court, mais suffisant pour faire paniquer les 'shorts'.

L'annonce qu'un pétrolier iranien avait été touché par 2 missiles dans le golfe persique n'a même pas provoqué le moindre tressaillement décelable dans la courbe ascendante des indices: cette info n'était juste pas 'programmée', donc elle n'existe pas.

Elle existe en revanche pour les marchés pétroliers puisque le baril de Brent grimpait de +1,3% jusque vers 60,6$ en milieu de matinée suite à cet incident, avant de se calmer vers 59,9$ à Londres.



Les opérateurs ont pris connaissance des prix à l'importation aux États-Unis : ils ont augmenté de 0,2% en septembre selon le Département du Travail, là où les économistes attendaient en moyenne un repli de 0,1%, mais ont baissé de 0,1% en excluant les produits pétroliers.



De leur côté, les prix à l'exportation américains ont reculé de 0,2% le mois dernier en données brutes, à comparer à une progression de 0,1% attendue en consensus, et ont baissé de 0,1% hors produits agricoles.

Reste à découvrir l'indice de confiance du consommateur Umich (estimation préliminaire pour octobre).



Les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 1,2% en septembre en rythme annuel, un taux en baisse de 0,2 point par rapport à août, d'après Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire.



Sur le plan des valeurs, Publicis a publié jeudi soir un revenu net du troisième trimestre en recul organique de 2,7%, et a révisé ses objectifs de croissance organique, désormais attendue autour de -2,5% cette année. Le titre chute de près de 13% et se retrouve au plus bas depuis juillet 2012.



Liberum maintient son conseil 'conserver' sur Publicis, mais réduit son objectif de cours de 47,6 à 40E (le titre cote 36,9E). Oddo abaisse son objectif de cours à 47 E (contre 52 E) et maintient son opinion Neutre sur Publicis.





Lagardère réclame en justice près de 84 millions d'euros au fonds activiste Amber Capital, 'en réparation des préjudices causés par une campagne de déstabilisation caractérisée par une multitude d'abus de minorité, de dénigrements et de harcèlements'.



Euronext a annoncé jeudi soir la création de son nouveau plan stratégique sur trois ans, intitulé 'Let's Grow Together 2022'. Aujourd'hui, le groupe de Bourses a pour objectif de poursuivre son chemin de croissance.



Euronext vise comme objectifs financiers 2022 une croissance des revenus (organique) de +2% à +3% et une marge EBITDA (organique) supérieure à 60% en 2022.



